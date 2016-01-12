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Ploota – гаджет, который не даст пользователям утонуть
Даже самый лучший пловец может утонуть. Поэтому разработчики из стартапа Ploota представили новый одноименный гаджет, который не даст пользователям утонуть за счет встроенных в небольшое устройство подушек безопасности. В отличие от подобных гаджетов, Ploota раскрывает подушки на уровне шеи, что всегда будет поддерживать голову над водой.
Даже в неактивированном состоянии гаджет может самостоятельно определить, когда пользователь находится в опасности – специальный датчик следит за временем, проведенным под водой и, если через 30 секунд пловец не вынырнул, раскрывает спасательные подушки. При этом устройство способно определять, испытывает ли он проблемы или просто хорошо задержал дыхание.
Даже если пользователи будут находиться в бессознательном состоянии, Ploota поднимет их и будет удерживать на поверхности до 6 часов.
Если пользователь начинает тонуть раньше, устройство может быть активировано вручную. За накачивание спасательных подушек отвечают специальные картриджи, наполненные углекислым газом. Картриджи могут быть использованы лишь один раз, однако разработчики будут распространять запасные через свой интернет-магазин.
Сейчас команда стартапа Ploota организовала сбор средств на краудфандинговой платформе Kickstarter, где любой желающий может оформить предварительный заказ на гаджет по цене 55 долларов. Если проект достигнет стадии производства, устройство будет представлено в трех цветах.