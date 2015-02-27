Нормы беспошлинного ввоза урежут втрое

Каждая страна старается защитить свою экономику и местных производителей. И одним их способов защиты своих экономических интересов являются таможенные пошлины, установленные на ввоз товаров. Помимо непосредственной защиты местных производителей, таможенные пошлины пополняют бюджет страны. Полученные деньги идут на социальные программы, на защиту производителей, на поддержку малообеспеченных слоев населения. Но таможенные пошлины обычно при ввозе платят компании, которые ввозят товары для дальнейшей их перепродажи или переработки. Частные лица, которые ввозят товары для себя, исключительно для личных нужд, а не для использования в коммерческих целях, на большинство товаров освобождаются от таможенных пошлин. Но в любом правиле есть исключения. К тому же иногда очень трудно провести границу между личным потреблением и коммерческим использованием, например, если товар ввозится предпринимателем. Чтобы у таможенных органов не возникало подобных трудностей, существуют жесткие нормы, позволяющие ввозить определенное количество товара по весу на определенную сумму. Все что выше установленных лимитов подлежит налогообложению в виде уплаты таможенных пошлин.
Россия является членом Европейского экономического союза. Но в каждой стране есть свои таможенные правила. Поэтому чтобы при перемещении между странами не было злоупотреблений предлагается по всей территории экономического союза ввести единые таможенные правила. Устанавливать общие правила будет Евразийская экономическая комиссия.
Предполагается, что по всей территории Европейского экономического союза к 2019 году будет установлена норма провоза багажа наземным и водным транспортом (кроме авиа перевозок) на сумму не более 1000 евро. Сейчас в России можно беспошлинно провозить товар на сумму 1500 евро. В 2020 году можно будет провозить товар на сумму 750 евро, а к 1 января 2021 года установят лимит в 500 евро. Также снизится максимальный вес ввозимого товара. Если сейчас можно ввозить 50 кг. товара, то к 2021 году можно будет ввозить только 25 кг.
Также будет установлен лимит для международных посылок (в том числе и от интернет магазинов). Если сейчас без уплаты пошлины можно ввести посылку на 1000 евро, то к 2019 году максимальная сумму посылки не должна превышать 500 евро, а к 2021 году - 200 евро. Только максимальный вес посылки останется неизменным - 31 кг.
Все это сделано для того, чтобы во всех странах Европейского экономического союза были одинаковые таможенные правила и не было злоупотреблений при перемещении товаров между странами - членами Европейского экономического союза.
Специально для mmgp.ru
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