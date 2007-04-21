ihksf - ihksf.com

Компания «International Honk Kong Secure Finance» является лидером в сфере инвестиционной деятельности за счет своей политики много направленного действия. Мы работаем сразу в нескольких направлениях никоим образом не связанных между собой. Это позволяет нам всегда уменьшать риски в случае кризиса по тому или иному направлению. Ниже вы можете ознакомится с основными направлениями нашей деятельности.
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ТОРГОВЛЯ НА ВАЛЮТНЫХ РЫНКАХ
Работа на валютных рынках сегодня для нас фактически не менее прибыльное направление чем рынок недвижимости. И в первую очередь это связано с тем, что на сегодняшний день нестабильность валютного рынка и большая волатильность отдельных валют позволяют нам извлекать высокие прибыли за кратковременный период. Таким образом получая высокую прибыль за короткие сроки.
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СТАВКИ НА СПОРТ
Отдельное подразделение компании работает в направлении спортивных ставок. Для неподготовленного человека может показаться что данные направление не может принести большой прибыли. Но на самом деле при грамотной и профессиональной работе тут мы получаем очень высокие прибыли за счет ежедневно проходящих тех или иных спортивных мероприятий и профессиональной команды каперов.
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ИНВЕСТИЦИИ В РАЗРАБОТКУ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ИГР
Последним и самым новым направлением уже приносящим нам хорошую прибыль и продолжающим набирать обороты является – разработка приложений и игр. Мы привлекаем свои средства для разработки перспективных платных приложений и игр, а далее имеем долгосрочную прибыль от их дальнейшей реализации в онлайн магазинах AppStore, GooglePlay и WindowsMarket. Данная прибыль составляет от 50% и выше от валовой выручки от продаж продукта.
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ
На сегодняшний день это одно из самых приоритетных направлений нашей компании, ввиду того что в последнее время рынок недвижимости сильно просел, мы получили возможность приобретать реализовывать недвижимость по очень привлекательным ценам. Инвестиционные потоки по этому направлению идут не так активно, как по остальным, но зато они приносят больше валовой выручки.
Маркетинг
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«Новичок»
Срок работы портфеля: 7 дней
Депозит выплачивается: в конце срока
Чистая прибыль за весь срок: 4.90%
100% депозит в последний день срока вклада
10-100$
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«Базовый»
Срок работы портфеля: 30 дней
Депозит выплачивается: в конце срока
Чистая прибыль за весь срок: 30.00%
100% депозит в последний день срока вклада
101-500$
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«Продвинутый»
Срок работы портфеля: 30 дней
Депозит выплачивается: в конце срока
Чистая прибыль за весь срок: 35.10%
100% депозит в последний день срока вклада
501-5000$
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«Профи»
Срок работы портфеля: 30 дней
Депозит выплачивается: в конце срока
Чистая прибыль за весь срок: 39.00%
100% депозит в последний день срока вклада
5001-50000$
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
«Мастер»
Срок работы портфеля: 90 дней
Депозит выплачивается: в конце срока
Чистая прибыль за весь срок: 180.00%
100% депозит в последний день срока вклада
501-50000$
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«VIP (от 50001 USD и выше)»
Условия инвестирования обговариваются индивидуально
Принимает: Киви, Яндекс, Биток, ПМ, Пайер, Адвкэш
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КАК БЫСТРО ПРОИСХОДИТ ОБРАБОТКА ДЛЯ ВЫВОДА СРЕДСТВ?
Выплаты в платформе происходят в автоматическом режиме для всех платежных систем
Transaction ID:
ca5f8bc1-d181-4f90-a22d-3d16f6046e63
Кому: ihksf@admin.com
Снято:
-50.00 USD
Комиссия:
Без комиссии
Отправлено:
50.00 USD
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