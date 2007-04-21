Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ihksf - ihksf.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 23:19
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Дублин
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 250
Благодарностей: 14
УГ: 24
КП: 0.000
ihksf - ihksf.com
Не админ

Новый проект - «International Honk Kong Secure Finance»

Цитата:
НАША СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания «International Honk Kong Secure Finance» является лидером в сфере инвестиционной деятельности за счет своей политики много направленного действия. Мы работаем сразу в нескольких направлениях никоим образом не связанных между собой. Это позволяет нам всегда уменьшать риски в случае кризиса по тому или иному направлению. Ниже вы можете ознакомится с основными направлениями нашей деятельности.
Цитата:
ТОРГОВЛЯ НА ВАЛЮТНЫХ РЫНКАХ
Работа на валютных рынках сегодня для нас фактически не менее прибыльное направление чем рынок недвижимости. И в первую очередь это связано с тем, что на сегодняшний день нестабильность валютного рынка и большая волатильность отдельных валют позволяют нам извлекать высокие прибыли за кратковременный период. Таким образом получая высокую прибыль за короткие сроки.
Цитата:
СТАВКИ НА СПОРТ
Отдельное подразделение компании работает в направлении спортивных ставок. Для неподготовленного человека может показаться что данные направление не может принести большой прибыли. Но на самом деле при грамотной и профессиональной работе тут мы получаем очень высокие прибыли за счет ежедневно проходящих тех или иных спортивных мероприятий и профессиональной команды каперов.
Цитата:
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗРАБОТКУ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ИГР
Последним и самым новым направлением уже приносящим нам хорошую прибыль и продолжающим набирать обороты является – разработка приложений и игр. Мы привлекаем свои средства для разработки перспективных платных приложений и игр, а далее имеем долгосрочную прибыль от их дальнейшей реализации в онлайн магазинах AppStore, GooglePlay и WindowsMarket. Данная прибыль составляет от 50% и выше от валовой выручки от продаж продукта.
Цитата:
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ
На сегодняшний день это одно из самых приоритетных направлений нашей компании, ввиду того что в последнее время рынок недвижимости сильно просел, мы получили возможность приобретать реализовывать недвижимость по очень привлекательным ценам. Инвестиционные потоки по этому направлению идут не так активно, как по остальным, но зато они приносят больше валовой выручки.
Маркетинг

Цитата:
«Новичок»
Срок работы портфеля: 7 дней
Депозит выплачивается: в конце срока
Чистая прибыль за весь срок: 4.90%
100% депозит в последний день срока вклада
10-100$
Цитата:
«Базовый»
Срок работы портфеля: 30 дней
Депозит выплачивается: в конце срока
Чистая прибыль за весь срок: 30.00%
100% депозит в последний день срока вклада
101-500$
Цитата:
«Продвинутый»
Срок работы портфеля: 30 дней
Депозит выплачивается: в конце срока
Чистая прибыль за весь срок: 35.10%
100% депозит в последний день срока вклада
501-5000$
Цитата:
«Профи»
Срок работы портфеля: 30 дней
Депозит выплачивается: в конце срока
Чистая прибыль за весь срок: 39.00%
100% депозит в последний день срока вклада
5001-50000$
Цитата:
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
«Мастер»
Срок работы портфеля: 90 дней
Депозит выплачивается: в конце срока
Чистая прибыль за весь срок: 180.00%
100% депозит в последний день срока вклада
501-50000$
Цитата:
«VIP (от 50001 USD и выше)»
Условия инвестирования обговариваются индивидуально
Принимает: Киви, Яндекс, Биток, ПМ, Пайер, Адвкэш

Цитата:
КАК БЫСТРО ПРОИСХОДИТ ОБРАБОТКА ДЛЯ ВЫВОДА СРЕДСТВ?

Выплаты в платформе происходят в автоматическом режиме для всех платежных систем
Transaction ID:
ca5f8bc1-d181-4f90-a22d-3d16f6046e63
Кому:
ihksf@admin.com
Снято:
-50.00 USD
Комиссия:
Без комиссии
Отправлено:
50.00 USD


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MarsGood вне форума  
Старый Вчера, 23:43
#2
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 22,478
Благодарностей: 10,484
УГ: 88
КП: 0.096
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Re: ihksf - ihksf.com
Цитата:
Сообщение от MarsGood Посмотреть сообщение
ТОРГОВЛЯ НА ВАЛЮТНЫХ РЫНКАХ
Цитата:
Сообщение от MarsGood Посмотреть сообщение
СТАВКИ НА СПОРТ
Цитата:
Сообщение от MarsGood Посмотреть сообщение
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗРАБОТКУ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ИГР
Цитата:
Сообщение от MarsGood Посмотреть сообщение
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ
и жнец и швец и на дуде игрец
или за двумя зайцами погонишься....
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tigr вне форума  
Старый Сегодня, 00:14
#3
Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Космический город
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 5,424
Благодарностей: 4,796
УГ: 21
КП: 0.000
Re: ihksf - ihksf.com
И где же он болтался? Уже 45178.33 в стате.

Ihksf.com зарегистрирован 17.03.2017, в, возраст сайта 1 месяц, 3 недели.
Приблизительное количество уникальных посетителей просматривающих этот сайт каждый день 45 посетителей. Предполагаемый ежедневный доход Ihksf.com от размещения контекстной рекламы $1 USD. По данным наших расчетов, приблизительная стоимость этого веб-сайта может составлять порядка $324 USD. Google PageRank™ этого сайта равен 0 из 10.

Индексация в Yahoo: 1 страниц
Индексация в Bing: 1 страниц
Добавлен в каталог Яндекс: Нет
IP сервера: 190.115.18.29
Расположение сервера: Belize

Наворотил Админ, Гонк Конг в Белизе....

Короче, на добор притащили.
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pilot2014 на форуме  
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