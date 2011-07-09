Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Max BIT - maxbit.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 22:47
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 1,581
Благодарностей: 767
УГ: 6
КП: 0.000
подарки
Max BIT - maxbit.io
Я не админ и админа не знаю!




Max BIT


Старт 08.05.2017

Язык: английский

Описание(машинный перевод):

Цитата:
Мы - инвестиционная компания с криптовалютой, предлагающая прибыльные и стабильные торговые решения через нашу инвестиционную платформу, которая работает для наших членов в автоматическом режиме. Другими словами, от наших участников требуется только внести депозит и снять прибыль. Комплексную часть процесса получения прибыли решает наша группа трейдеров, специализирующихся на торговле биткойнами и альтернативными монетами. Наша команда профессиональных трейдеров всегда сосредоточена на выявлении правильного времени для входа в рынок, чтобы максимизировать прибыль компании и прибыли наших членов. Мы предлагаем шанс тем, кто не знаком с трейдингом, получать хорошую прибыль, вкладывая свои биткойны в быстро растущую криптовалютную индустрию. Мы предлагаем 3 различных инвестиционных плана для наших пользователей на выбор, который идеально подходит для них. Часовые процентные ставки могут варьироваться от 0,14% (3,36% в день), 0,17% (4,08% в день) и 0,20% (4,8% в день) навсегда, в зависимости от первоначального депозита. Активные участники MaxBit могут воспользоваться нашей быстрой и простой в использовании инвестиционной платформой, которая позволит им размещать, отслеживать, отменять и корректировать инвестиции, всего одним щелчком мыши.
Инвестиционные планы:

0.14 % в час на всю жизнь проекта (0.001 - 5 btc)

0.17 % в час на всю жизнь проекта ( 5 - 50 btc)

0.2 % в час на всю жизнь проекта (50.001 - 300 btc )

Возврат депозита возможен через 72 часа с комиссией 5 %

Детали:

Минимальный депозит: 0.001 btc
Партнерская программа: 5% - 10 %
Выплаты: инстант
Скрипт: GoldCoders - Лицензия
Принимает: Bitcoin

Особенности:
SSL - GeoTrust
Ддос защита
Выделенный ip
Названия серверов:
NS 1 : ns19.strongns.net
NS 2 : ns55.strongns.net
NS 3 : ns56.strongns.net



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Данная тема служит, исключительно, для ознакомления и не призывает к каким-либо действиям!


Мой депозит: 0.13 BTC = $ 207.00

d3ae8ebef99079ad3290bab141e200f6309b2212bb1075438b 9442ac1d9b3b2e
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Старый Сегодня, 22:51
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,144
Благодарностей: 11,013
УГ: 17
КП: 0.032
подарки
Re: Max BIT - maxbit.io
во, опять гриновая лицуха на битках! а то я уж переживать начал - не случилось ли чего с фабрикой?
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
простой опросник - реально платит! свежий средник - деп в выплатах!
kodyaich на форуме  
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