Max BIT - maxbit.io

Мы - инвестиционная компания с криптовалютой, предлагающая прибыльные и стабильные торговые решения через нашу инвестиционную платформу, которая работает для наших членов в автоматическом режиме. Другими словами, от наших участников требуется только внести депозит и снять прибыль. Комплексную часть процесса получения прибыли решает наша группа трейдеров, специализирующихся на торговле биткойнами и альтернативными монетами. Наша команда профессиональных трейдеров всегда сосредоточена на выявлении правильного времени для входа в рынок, чтобы максимизировать прибыль компании и прибыли наших членов. Мы предлагаем шанс тем, кто не знаком с трейдингом, получать хорошую прибыль, вкладывая свои биткойны в быстро растущую криптовалютную индустрию. Мы предлагаем 3 различных инвестиционных плана для наших пользователей на выбор, который идеально подходит для них. Часовые процентные ставки могут варьироваться от 0,14% (3,36% в день), 0,17% (4,08% в день) и 0,20% (4,8% в день) навсегда, в зависимости от первоначального депозита. Активные участники MaxBit могут воспользоваться нашей быстрой и простой в использовании инвестиционной платформой, которая позволит им размещать, отслеживать, отменять и корректировать инвестиции, всего одним щелчком мыши.
Инвестиционные планы:
0.14 % в час на всю жизнь проекта (0.001 - 5 btc)
0.17 % в час на всю жизнь проекта ( 5 - 50 btc)
0.2 % в час на всю жизнь проекта (50.001 - 300 btc )
Возврат депозита возможен через 72 часа с комиссией 5 %