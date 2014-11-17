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Стартап-студия Coplex запускает свой первый фонд развития с суммой $5 миллионов

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Стартап-студия Coplex запускает свой первый фонд развития с суммой $5 миллионов

Расположенная в Финиксе (Аризона, США) стартап-студия Coplex запустила свой первый фонд развития на сумму 5 миллионов долларов. Основанный Троем Райсом и Заком Ферре в Финиксе и Алленом Дебервуа в Лос-Анджелесе, фонд развития Coplex основное внимание будет уделять инвестированию в Финиксе, Лос-Анджелесе и Сиэтле, но также будет рассматривать другие возможности по территории всех Соединенных Штатов.

В рамках принятых мер по переходу от цифрового агентства к стартап-студии, Coplex недавно привлек некоторый капитал и заключил партнерские отношения с экспертами в области разработки программного обеспечения по запуску проектов в этой области. Coplex предоставляет выбор для компаний, которые могут сохранить свой пакет акций, но им придется заплатить за участи в программе финансирования, или воспользоваться привычными условиями: подать заявку на долевое финансирование в новый фонд развития.

Coplex на сегодняшний день имеет в своем активе почти 300 созданных стартапов. В настоящее время компания переехала в современный тех-кампус Galvanize в новом районе Финикса.

Среди некоторых стартапов компании можно отметить:

- ZipSit, приложение для вызова няни по заказу;

- Ruru, персонализированный поисковик аренды квартир;

- Shepherd, программное обеспечение для ветеринаров.

Одним из наиболее активных партнеров и инвесторов в Coplex и Coplex Ventures является Джим Прендергаст, который сосем недавно продал HealthiestYou за 162 миллиона долларов компании Teladoc в Сан-Диего.

Сейчас компания пытается освоить новую модель работы со своим первым фондом, а затем в ближайшие годы планирует запустить дополнительные региональные и фонды роста. В перспективе есть замысел расширения на другие рынки по всей планете, начиная с Объединенных Арабских Эмиратов в следующем году.

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