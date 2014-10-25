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США действуют наперекор ОПЕК или почему дешевеет нефть

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США действуют наперекор ОПЕК или почему дешевеет нефть
Цены на нефть в последнюю неделю продолжали падать, а вместе с ними слабеть рубль. В то же время ОПЕК вместе с Россией сокращают добычу нефти. Соглашение о сокращении добычи продлено до 1 июня, дальнейшая судьба соглашения не понятна, так как в игру вступил очень важный игрок - США, который не только не сокращает добычу нефти, а наоборот ее увеличивает.

Как заявил Дональд Трамп в своих заявлениях, США слишком сильно зависит от воли ОПЕК и от зарубежных поставок нефти. 28 апреля Президент США подписал указ, в котором разрешил разведку и бурение скважин на территории континентального шельфа США. В 2010 году, после аварии на платформе BP в Мексиканском заливе указом Президента США Барака Обамы была запрещена добыча нефти на территории американского шельфа, так как авария спровоцировала разлив нефти на большой территории, загрязнение берегов и массовую гибель морских обитателей.

По словам ныне действующего президента Америка слишком сильно зависит от воли ОПЕК, а до этого ОПЕК поднял цены на поставляемую в США нефть. По словам Дональда Трампа он не позволит сделать бензин дорогим, так как дорогое топливо, мало того, что убивает американский автопром, который гордится своими мощными машинами, пожирающими много бензина, дорогое топливо прежде всего тормозит развитие промышленности в США. США огромная страна с большим количеством дорог, а дорогой бензин прежде всего увеличивает транспортные расходы, которые влияют на себестоимость товара и делают американский товар менее конкурентоспособным. Чтобы этого не допустить Дональд Трамп и подписал указ, который позволяет в США добывать меньше нефти. В результате принятых мер добыча нефти в США поднялась с 8.5 баррелей в сутки в 2016 году до 9.3 баррелей в сутки в настоящее время и будет только расти. Запасы нефти остаются на высоком уровне. Потребность в импорте нефти со стороны США постепенно падает и это не могло отразиться на рынках.

Также инвесторов пугает неопределенность с ОПЕК. Видя, что США наращивают добычу своей собственной нефти и все меньше зависят от зарубежных поставок, трудно предсказать как поведет себя ОПЕК. В начале года ОПЕК поднял цену для азиатского рынка. Китай сразу же переметнулся в сторону России, за ним последовала и Япония. Представители Японии заявили, что нецелесообразно возить нефть с ближневосточного рынка, когда рядом есть ближайший северный сосед со своей нефтью.

Таким образом, ОПЕК начинает постепенно терять своих основных потребителей. В начале этого года, чтобы не потерять западный рынок ОПЕК снизило цены на нефть для запада. Но на западе также сильно влияние России. Упущенную выгоду ОПЕК решило компенсировать подняв цены для Америки и азиатского рынка, что вызвало большое неудовольствие с их стороны. И если азиатский рынок тут же переметнулся в сторону России, то США заявило о необходимости обеспечения энергетической самостоятельности и нарастило добычу нефти в своей стране.

Специально для mmgp.ru
100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5910b5cc24595
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