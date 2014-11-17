SiFive привлек $8.5 миллионов для разработки микропроцессоров

SiFive, расположенная в Сан-Франциско (Калифорния, США) компания-разработчик микропроцессоров с поддержкой открытого исходного кода, получила 8,5 миллионов долларов инвестиций в Серии Б. Раунд возглавила компания Spark Capital при участии Osage University Partners и привычного инвестора Sutter Hill Ventures. В рамках финансирования Тодд Дагрес, генеральный партнер в Spark Capital, войдет в совет директоров SiFive. В общей сложности компания уже привлекла 13,5 миллионов долларов.
Основанная изобретателями RISC-V Крсте Асановичем, Юнсупом Ли и Эндрю Уотерманом, компания SiFive предоставляет специализированные микропроцессоры, основанные на бесплатной и открытой системе команд. За первые шесть месяцев после доступности к заказу более 1000 плат для разработки программного обеспечения HiFive1 были приобретены и доставлены разработчикам в более чем 40 странах. Кроме того, в ноябре 2016 года компания совместно с многочисленными клиентами по своим IP и SoC-продуктам (система на кристалле) начала поставки RISC-V SoC и в этом месяце объявила о выпуске своего Coreplex IP на основе RISC-V.
SiFive, поддерживающая набор пакетов программ, комплект средств разработки и интегрированный пакет драйверов с наборами новейших инструментов с открытым исходным кодом, включая OpenOCD, GNU Debugger, Arduino IDE и интегрированную среду разработки Eclipse, недавно запустив свой продукт Coreplex IP, объявила о растущей экосистеме партнеров, среди который можно выделить Faraday, Microsemi и United Design Systems.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru