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Стартап Smule (музыкальное приложение) привлек $54 млн инвестиций

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Стартап Smule (музыкальное приложение) привлек $54 млн инвестиций

Стартап Smule (музыкальное приложение) привлек $54 млн инвестиций.

Стартап Smule из Сан-Франциско разработчик таких замечательных музыкальных приложений развлекательного характера как Ocarina, Leaf Trombone, I am T-Pain, AutoRap и других, привлек $54 млн инвестиционных средств.

Текущий раунд финансирования возглавила компания Tencent и уже существующие инвесторы стартапа, инвестиционные фонды Adams Street Partners, Bessemer Ventures, Floodgate, Franklin Templeton и Shasta Ventures.

Компания планирует использовать привлеченные средства для расширения своей деятельности.

Под руководством директора Джеффри С. Смитта стартап предлагает увлекательные развлекательные музыкальные приложения для исполнения караоке, его записи и последующей его обработки. Приложение само обработает запись и превратит ее в настоящий хит, которым можно потом поделиться с кем-либо. Приложения имеют массу настроек и эффектов. Караоке можно петь одному, а можно одновременно исполнять композиции вдвоём, втроём, и даже целым хором, а вашими со-исполнителями будут люди со всего мира. Также можно одновременно слушать музыку с кем-либо из любой точки мира.

Smule имеет 52 миллиона активных пользователей ежемесячно. В 2016 году компания увеличила выручку на 54% до $ 101 млн.


Перевод специально для форума MMGP.

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инвестирование, инвестиции, инвестиции в стартап, стартапы, финансирование стартапа
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