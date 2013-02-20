Стартап Smule (музыкальное приложение) привлек $54 млн инвестиций.
Стартап Smule из Сан-Франциско разработчик таких замечательных музыкальных приложений развлекательного характера как Ocarina, Leaf Trombone, I am T-Pain, AutoRap и других, привлек $54 млн инвестиционных средств.
Текущий раунд финансирования возглавила компания Tencent и уже существующие инвесторы стартапа, инвестиционные фонды Adams Street Partners, Bessemer Ventures, Floodgate, Franklin Templeton и Shasta Ventures.
Компания планирует использовать привлеченные средства для расширения своей деятельности.
Под руководством директора Джеффри С. Смитта стартап предлагает увлекательные развлекательные музыкальные приложения для исполнения караоке, его записи и последующей его обработки. Приложение само обработает запись и превратит ее в настоящий хит, которым можно потом поделиться с кем-либо. Приложения имеют массу настроек и эффектов. Караоке можно петь одному, а можно одновременно исполнять композиции вдвоём, втроём, и даже целым хором, а вашими со-исполнителями будут люди со всего мира. Также можно одновременно слушать музыку с кем-либо из любой точки мира.
Smule имеет 52 миллиона активных пользователей ежемесячно. В 2016 году компания увеличила выручку на 54% до $ 101 млн.
Перевод специально для форума MMGP
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