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Инвестиции в какую известную компанию не оправдали ожиданий Уоррена Баффета

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Инвестиции в какую известную компанию не оправдали ожиданий Уоррена Баффета


Уоррен Баффет жалеет о инвестициях в IBM, и отказе инвестировать в Google

Второй в списке самых богатых людей мира и с капиталом в более чем 75 миллиардов долларов, Уоррен Баффет жалеет о инвестициях в IBM. На очередном ежегодном заседании акционеров Berkshire Hathaway Уоррен поделился удачными и неудачными моментами бизнеса в своей жизни. Баффет поделился информацией, что не верит в IBM и считает инвестиции в Apple перспективными. Так же он поделился рассуждениями, что должен был больше инвестировать в IT-сферу в свое время.

Уоррен владелец 81 миллиона ценных бумаг IBM. Это доля 8,5 процентов компании. В последнее время он продал 30 % своих акций. Сделал он это потому, что потерял веру в успех этой компании. Все надежды за 6 лет держания акций разрушились, и перспективны как 6 лет назад уже не такие радужные.

Уоррен так же рассказал, что хотел купить акции Google Inc около 10 лет назад. Многие специалисты приближенные к бизнесу Уоррена Баффета заявляют, что это отказ купить акции Google Inc является худшим решением за всю жизнь Баффета.

Однако одной из самых удачных решений для инвестиций можно назвать Apple. Даже сейчас он продолжает инвестировать в эту компанию. Баффет, рассказал что видит развитие Apple не только как компанию технических новинок, но и товаров потребительского характера. Это в первую очередь является большим плюсов по сравнению с IBM.


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Метки
акции, акции apple, акции google, инвестиции, миллиардер
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