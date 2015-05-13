ТОП-6 стартапов, которые изменят киноиндустрию

Сегодня я представлю самые перспективные стартапы из Европы, которые нашумели
и уже повлияли на киноиндустрию.
Стартап ScriptBook
, расположенный в Антверпене (город в Бельгии), является разработчиком платформы, работающая на базе искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа кассовости
фильма. Платформа может подсказать какой сюжет фильма принесет больше прибыли, анализировать сценарии и даже давать прогнозы по сборам. Весной 2014 года стартап занял первое место на EU-Startups Conference 2014 и уже апреле 2016 года компания привлекла $ 1.2 от местных бизнес-ангелов.
Стартап Justwatch
, расположенный в Берлине и основанный в октябре 2014 года, является разработчиком платформы, оптимизированная для планшетов и смартфонов и дает возможность своим пользователям легально найти и посмотреть кино в высоком качестве. Большинство считают, что это качественная копия Netflix.
Стартап Movidiam
, основанный в 2014 году в Лондоне, разработал сеть, благодаря которой бренды, агентства и режиссеры могут общаться и создавать видео контент (фильмы, анимация, мультфильмы) быстро и эффективно. На сегодняшний день, компания привлекла $ 1,56 млн инвестиций.
Стартап PlayFilm
, расположенный в Валенсии, является разработчиком программного обеспечения, которое даёт возможность быстро создавать интерактивные видео ролики. По словам Ракель Валеро (генеральный директор и основатель), при использовании PlayFilm стоимость традиционного интерактивного видео снижается на 75%. За 2 года своего существования, компания привлекла порядка $600 тысяч венчурных инвестиций.
Yamdu
, основанный в 2015 году, разработал программное обеспечение для управления и оптимизации видео контента. На сегодняшний день, Yamdu пользуются более 1300 видео студий по всему миру.
Польский стартап Flowbox.io
в 2015 году запустил свое уникальное программное обеспечение для композитинга видео (наложение изображений для видео), которое ускорит работу пользователей и сделать их рабочий процесс более гибким.
Специально для MMGP.RU