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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,690 Благодарностей: 867 УГ: 20 КП: 0.160 подарки

Hewlett Packard Enterprise проинвестирует в стартапы Сингапура $140 млн



Сообщается, что сегодня компания американская IT-компания Хьюлетт Паккард Энтерпрайз ("



Помимо открытия своей новой сингапурской штаб-квартиры, HPE также сегодня представила и новую программу инкубатора предназначенную для инвестирования средств в сингапурские стартапы в размере до 140 млн долл. США в течение ближайших 5 лет.



Этот инкубатор получил название "InnovateNext" и в нём имеется 3-летняя программа, которая будет осуществляться в сотрудничестве с Советом экономического развития Сингапура (ЕАБР). Со своей стороны компания HPE будет помогать инкубатору разрабатывать такие корпоративные решения, как, к примеру, тот же Интернет-вещей (IoT), всякого рода гибридные IT, а также предоставлять инструменты для осуществления анализа данных.



В выпущенном по этому поводу пресс-релизе говорится, что инкубатор "InnovateNext" уже в самом скором времени окажет поддержку 12 стартапам, а также будет совместно внедрять и разрабатывать 10 различных отраслевых продуктов с корпоративными клиентами. Стартапы смогут использовать ресурсы компании HPE, такие, как инженерные и консультационные консультации.



И как выразилась на открытии по этому поводу президент и главный исполнительный директор компании HPE г-жа Мэг Уитмен (Meg Whitman): "Благодаря нашей новой программе InnovateNext компания HPE теперь сможет предоставить лучшие в своем классе технологии и глобальную партнерскую экосистему для перспективных технологических стартапов в Сингапуре, чтобы помочь им превратить идеи в коммерчески жизнеспособные решения, которые они в дальнейшем смогут предложить своим потенциальным клиентам."



Также сообщается, что после того, как решения для стартапов будут разработаны специалистами, то компания HPE представит их для своей клиентской базы через Центр по взаимодействию с клиентами в их сингапурском офисе, а также по глобальной сети CEC.



Первый участник инкубатора "InnovateNext", а именно это стартап GridComm, связанный с решениями по "умному" освещению уже заявил, что компания HPE предоставляет им аналитику данных, тем самым помогая им масштабировать управление уличным освещением и интеллектуальную интеграцию в такое освещение городских датчиков.



"Представленная программа реализует корпоративную инновационную модель, хорошо согласующуюся с усилиями государственного совета Сингапура по экономическому развитию (EBD) по содействию партнерству между многонациональными компаниями со своими клиентами, поставщиками и стартапами», - сказал д-р Бех Свен Джин (Dr. Beh Swan Gin), который является председателем EDB.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5910958c9363b Сообщается, что сегодня компания американская IT-компания Хьюлетт Паккард Энтерпрайз (" Hewlett Packard Enterprise " / HPE) официально открыла в Сингапуре свою штаб-квартиру для сотрудничества со странами азиатско-тихоокеанского региона, а также Австралией и Японией. В новой штаб-квартире будут располагаться такие подразделения HPE как: научно-исследовательский департамент, департамент цепочек поставок и логистики, отдел маркетинга, а также и отделы продаж. Штаб-квартира также будет включать и отдельный Инновационный центр и Центр обслуживания клиентов.Помимо открытия своей новой сингапурской штаб-квартиры, HPE также сегодня представила и новую программу инкубатора предназначенную для инвестирования средств в сингапурские стартапы в размере до 140 млн долл. США в течение ближайших 5 лет.Этот инкубатор получил название "InnovateNext" и в нём имеется 3-летняя программа, которая будет осуществляться в сотрудничестве с Советом экономического развития Сингапура (ЕАБР). Со своей стороны компания HPE будет помогать инкубатору разрабатывать такие корпоративные решения, как, к примеру, тот же Интернет-вещей (IoT), всякого рода гибридные IT, а также предоставлять инструменты для осуществления анализа данных.В выпущенном по этому поводу пресс-релизе говорится, что инкубатор "InnovateNext" уже в самом скором времени окажет поддержку 12 стартапам, а также будет совместно внедрять и разрабатывать 10 различных отраслевых продуктов с корпоративными клиентами. Стартапы смогут использовать ресурсы компании HPE, такие, как инженерные и консультационные консультации.И как выразилась на открытии по этому поводу президент и главный исполнительный директор компании HPE г-жа Мэг Уитмен (Meg Whitman): "Благодаря нашей новой программе InnovateNext компания HPE теперь сможет предоставить лучшие в своем классе технологии и глобальную партнерскую экосистему для перспективных технологических стартапов в Сингапуре, чтобы помочь им превратить идеи в коммерчески жизнеспособные решения, которые они в дальнейшем смогут предложить своим потенциальным клиентам."Также сообщается, что после того, как решения для стартапов будут разработаны специалистами, то компания HPE представит их для своей клиентской базы через Центр по взаимодействию с клиентами в их сингапурском офисе, а также по глобальной сети CEC.Первый участник инкубатора "InnovateNext", а именно это стартап GridComm, связанный с решениями по "умному" освещению уже заявил, что компания HPE предоставляет им аналитику данных, тем самым помогая им масштабировать управление уличным освещением и интеллектуальную интеграцию в такое освещение городских датчиков."Представленная программа реализует корпоративную инновационную модель, хорошо согласующуюся с усилиями государственного совета Сингапура по экономическому развитию (EBD) по содействию партнерству между многонациональными компаниями со своими клиентами, поставщиками и стартапами», - сказал д-р Бех Свен Джин (Dr. Beh Swan Gin), который является председателем EDB.Перевод специально для mmgp.ru источник

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