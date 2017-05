CashToday

Hadean привлек $2,6 млн, чтобы любой ноутбук смог стать суперкомпьютером для Big Data



Для запуска сложных алгоритмов для обработки данных в любом масштабе обычно требуется много инженерных сотрудников и сложное оборудование. Более 50% от общей суммы денег, потраченной на обработку Big Data, расходуется на различные инженерные и девелоперские операции. Это большая проблема для многих небольших стартапов, которую невероятно сложно решить, и до сих пор все, что они могли сделать, это просто переложить ее на своих сотрудников и ресурсы компании.



Вместе с тем, новая лондонская компания сделала очень смелое заявление. Она утверждает, что смогла успешно решить эту проблему. Ее идея состоит в том, чтобы уйти от применения сложного программного обеспечения и запускать алгоритмы для обработки массивных объемов данных, не задействуя инженерные ресурсы, а используя обычную командную строку.



Это может показаться сложнореализуемой задачей, но данное заявление убедило инвесторов, и Hadean сегодня получил $2,6 млн. инвестиций в посевном раунде финансирования. Текущий инвестиционный раунд возглавила венчурная компания White Cloud Capital, с участием Entrepreneur First. Стартап Hadean был основан Рашидом Мансуром (генеральным директором) и Алеком Мокаттой (главным архитектором программной оболочки).



Мансур заявил следующее: ”Hadean представляет собой уникальную операционную систему, которая позволяет индивидуальным разработчикам оперативно осуществлять любые масштабные вычисления в облачной среде, что дает беспрецедентный прирост производительности“.



Представитель Hadean сообщил, что один разработчик может развернуть и запустить программу в любом масштабе, используя существующую цепочку инструментов (Rust, C, Linux и так далее), без необходимости внесения каких-либо изменений в настройки или других операций, традиционно связанных с обработкой больших объемов данных.



Hadean поможет активно развиваться молодым стартапам, чтобы они могли достойно конкурировать с крупнейшими компаниями. Этот сервис позволит им избежать огромных инженерных расходов, необходимых для налаживания работы программных алгоритмов для обработки больших объемов данных в глобальном масштабе.



Данный стартап кардинально изменил весь процесс вычислений, чтобы предоставить возможности вычислительных мощностей суперкомпьютеров в распоряжении всем тем, у кого есть обычный ноутбук и доступ в Интернет.



Представители компании утверждают, что устранили потребность в таких продуктах, как Spark, Hadoop или любом другом программном обеспечении и сопутствующих решениях для управления кластерами данных.



Благодаря Hadean всего лишь один разработчик, используя облачную платформу стартапа, может мгновенно запускать любые сложные алгоритмы для обработки данных в любом масштабе, без необходимости применения каких-либо дополнительных инженерных ресурсов или специального оборудования.



Сейчас данная платформа находится в стадии бета-тестирования, а ее официальная презентация должна состояться в текущем году. Тем временем компания Hadean уже успешно сотрудничает с небольшим количеством клиентов в сфере финансов и исследовательской группой, занимающейся геномикой (секвенированием геномов).



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/05/08/ha...o-your-laptop/



