Один из наиболее известных инвесторов миллиардер Баффетт избавляется от акций IBM

Один из наиболее известных инвесторов миллиардер Баффетт избавляется от акций компании IBM в своем инвестиционном портфеле.



Инвестиционный фонд одного из самых богатых людей в мире Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета уже продал приблизительно третью часть принадлежащих ему ценных бумаг компании IBM Corp. в текущем году.



Эту информацию сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина».



Инвестиционный фонд Berkshire Hathaway Inc. в 2016 году владел приблизительно 81.000.000 акций компании IBM Corp., а на данный момент пакет акций компании составляет приблизительно 50.000.000 акций.



Как рассказал владелец инвестиционного фонда, "он поменял инвестиционную оценку ценных бумаг компании IBM Corp. в худшую сторону" благодаря усилившейся конкуренции.



Со слов Баффета, инвестиционный фонд распродал ценные бумаги компании IBM Corp. по цене больше 180 долларов за акцию.



По данным ежегодного отчета инвестиционного фонда, усредненная стоимость ценных бумаг компании IBM Corp. составила около 170 долларов.



Инвестиционный фонд Berkshire Hathaway Inc. первый раз скупил акции компании IBM Corp. в 2011 году, а до этого времени инвестор и миллиардер Баффет не инвестировал в ценные бумаги технологических организаций.



В конце первого квартала текущего года компания IBM Corp. отчиталась о том, что ее прибыль за указанный период упала по итогам 20-го квартала подряд.



