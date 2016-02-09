Компания в сфере кибербезопасности Polyverse привлекла $2 млн.
Компания Polyverse Corporation из Киркленда (штат Вашингтон), которая разрабатывает решения для обеспечения кибербезопасности, дополнительно привлекла финансирование в размере $2 млн.
Информация о том, кто инвестировал в компанию в текущем раунде не раскрывается.
В планах компании использовать полученные средства для ускорения роста и финансирования новых продуктов.
Компания Polyverse, которой руководит Алекса Гунарес, предоставляет решения в области кибербезопасности по принципу того, что каждое приложение может подвергнуться хакерской атаке и попытке взлома. Для предотвращения возможных атак решение Polyverse работает на опережение с технологией Moving Target Defense.
Компания утверждает, что с ее защитой вероятность успешности атаки для хакера составляет 0.0000000000000008% и даже в этом случае, если хакер не справится за пять секунд, ему придется начать все с начала.
Компания обеспечивает защиту критически важных приложений и устройств интернета вещей с помощью целого ряда решений оптимизированных для DevOps.