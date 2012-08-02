С Африки незаконно вывозят миллиарды

Незаконные финансовые потоки, как правило, являются плохими новостями для любого правительства. Однако еще большее воздействие они оказывают на развивающиеся страны. Правительство, заинтересованное в удовлетворении насущных проблем граждан, таких как устранение проблем в инфраструктуре и улучшение качества жизни, еще больше страдает от незаконного оттока наличных средств из экономики.
Согласно данным Global Financial Integrity, в Вашингтоне считают, что незаконные финансовые потоки из развивающихся регионов увеличились с 8,5% до 10,1% в год, в период с 2005 по 2014 год. В основном средства перемещают путем мошеннического выставления счетов за импорт и экспорт, что позволяет избежать налогов и скрыть крупные денежные суммы.
В глобальном масштабе незаконный отток капитала почти превысил отметку $ 1 триллион в 2014 году, согласно данным Global Financial Integrity.
Страны Африки, расположенные к югу от Сахары, наиболее уязвимый и пострадавший от незаконных действий регион. В частности, мошенничество посредством выставления поддельных счетов стимулируется слабым контролем со стороны государств и коррупцией во всех регионах. В период между 2005 и 2014 годами, незаконный отток капитала составлял от 7,5% до 11,6% от общего объема торговли — самый высокий показатель среди всех регионов мира.
Процент незаконного вывода капитала с 2004 по 2015 год
В 2014 году лидером по незаконному оттоку капитала стала Азия, где суммы варьировались от $ 272 млрд до $ 388 млрд. В странах Африки к югу от Сахары объем незаконного вывоза капитала в этом году оценивается от $ 36 млрд до $ 69 млрд. Однако в процентном соотношении масштабы торговли и незаконных оттоков денег из стран Африки остаются самыми большими.
Перевод специально для mmgp.ru