fruit-town.biz - Фруктовый Город

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Магазин
Старт проекта 02.05.2017
В личном кабинете на странице «Магазина» Вы можете приобрести кусты, приносящие плоды. Все кусты имеют свой срок жизни, различную стоимость и с разной скоростью приносят плоды.
После приобретения куста, Вы можете посадить его на «Игровое поле», для этого перетащите куст мышкой, либо кликнете на куст, а затем на поле. Кусты начинают приносить плоды только после посадки на поле.
ВНИМАНИЕ! Перед посадкой нового куса, обязательно соберите прибыль с поля.
В противном случае Вы можете потерять все созревшие плоды!
Далее вам нужно собирать плоды на странице «Поле», нажав на кнопку
Собирать плоды можно не чаще 1 раза в час.
После сбора урожая его нужно продать. Все плоды продаются по курсу 200 плодов = 1 рубль. При продаже плодов все 100% дохода идут на баланс для вывода!
ВНИМАНИЕ! Каждый куст имеет свой срок жизни. Если куст умирает, то исчезает и весь доход, который Вы не успели с него собрать!
Минимальная сумма на вывод - 1 рубль. Время поступления - мгновенно. Выплаты более 50 рублей осуществляются в ручном режиме в течение 48 часов с момента подачи заявки. Получить средства из игры можно не чаще чем 1 раз в 24 часа.
Бонусы:
50 рублей за регистрацию.
+5% к вашему первому пополнению.
Реферальная программа:
7% на вывод с пополнений ваших рефералов.
Платежные системы:
Payeer
Мой вклад: