Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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fruit-town.biz - Фруктовый Город

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 18:09
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,560
Благодарностей: 92
УГ: 6
КП: 0.049
fruit-town.biz - Фруктовый Город

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 02.05.2017




Об игре:

Магазин
В личном кабинете на странице «Магазина» Вы можете приобрести кусты, приносящие плоды. Все кусты имеют свой срок жизни, различную стоимость и с разной скоростью приносят плоды.


После приобретения куста, Вы можете посадить его на «Игровое поле», для этого перетащите куст мышкой, либо кликнете на куст, а затем на поле. Кусты начинают приносить плоды только после посадки на поле.
ВНИМАНИЕ! Перед посадкой нового куса, обязательно соберите прибыль с поля.
В противном случае Вы можете потерять все созревшие плоды!
Далее вам нужно собирать плоды на странице «Поле», нажав на кнопку
Собирать плоды можно не чаще 1 раза в час.
После сбора урожая его нужно продать. Все плоды продаются по курсу 200 плодов = 1 рубль. При продаже плодов все 100% дохода идут на баланс для вывода!
ВНИМАНИЕ! Каждый куст имеет свой срок жизни. Если куст умирает, то исчезает и весь доход, который Вы не успели с него собрать!

Минимальная сумма на вывод - 1 рубль. Время поступления - мгновенно. Выплаты более 50 рублей осуществляются в ручном режиме в течение 48 часов с момента подачи заявки. Получить средства из игры можно не чаще чем 1 раз в 24 часа.

Бонусы:


50 рублей за регистрацию.
+5% к вашему первому пополнению.


Реферальная программа:


7% на вывод с пополнений ваших рефералов.


Платежные системы:


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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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