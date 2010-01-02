constluck.co - Constellation Luck|Созвездие Удачи

Я не админ, тема создана для ознакомления.
Корпорация Constellation Luck http://constluck.co
Дата старта:
13.01.2015, таким образом, корпорация исправно работает уже почти 2,5 года
. Зарегистрирована на Сейшелах
Ключевые особенности:
1. Отсутствие комиссий.
Платите исключительно комиссию платежной системы Perfect Money. Все средства по маркетингу направляются в сеть
2. Выводите средства в любой момент
Волнуетесь за свои сбережения? Constellation Luck вы можете вывести любые средства всего в два клика в личном кабинете в любое время суток, на платёжные системы Perfect-Money, Advanced Cash и NixMoney. Моментально!
Регистрируйте своих партнеров, пользуйтесь ресурсами, и наслаждайтесь результатами бизнеса
3. Антикредитная программа
С нами вы получаете 100% гарантию освобождения от проблем с кредитами. Почувствуйте себя свободным от
финансовых долговых обязательств!
Закрой кредит – живи легко!
4. Комплексное партнерство
Вы в любой момент можете обратиться к собственным спонсорам
вплоть до 3 уровня аплайна. Консультации, помощь и поддержка гарантируются.
5. Быстрое построение структуры
Ваша первая линия – это три человека. Продолжаете приглашать дальше, получаете 100% за личную рекомендацию!
Далее в основной программе вступает в действие система переливов, при условии слаженной командной работы.
6. Бесценный опыт
Бизнес-встречи, школы для начинающих партнеров, кастомарафоны, вечерние вебинары – все это открывается перед вами без каких-либо ограничений.
Для меня особенно привлекательным оказался следующий момент:
7. Отсутствие классического админа, который может в один, далеко не прекрасный день прикрыть проект и сбежать со всей кассой.
Корпорация Constellation Luck управляется Советом Директоров из 10 человек, которые одновременно являются и партнерами, активно строящими свои структуры.
Маркетинг-план здесь тоже довольно интересный - в нем 16 источников дохода, поэтому разобраться с первого и даже третьего раза удается далеко не всем )) Понимание приходит, когда сам начинаешь проходить со своей структурой через все программы
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МАРКЕТИНГ-ПЛАНА
1. Предусмотрено несколько вариантов входа в бизнес, которые вы можете согласовать со спонсором : 25$, 25+50$, 25+50+50$, 25+50+50+250$, 25+10+50+50+250$
2. Вы можете начать бизнес через любые выбранные вами программы: Эконом - 25$ , Бизнес - 50$ , Элит-Бизнес - 250$ , Бонусная программа "Зодиак" - 50$ , Накопительная программа "Спутник" - 3 личных аккаунта по 10$, квартирная программа "Ключ 2017" - 2000$.
Вход в программу "Ключ 2017" через вспомогательную "Ключик" - 250$, подробное видео ниже
3. Все переходы из одной программы в другую осуществляются автоматически без ожидания закрытия предыдущих классов, что позволяет экономить время и количество партнёров в структуре.
4. Работая только в одной программе, например "Эконом" или "Спутник", у вас автоматически постепенно открываются все другие источники дохода.
В итоге, вы активируетесь во всех программах и получаете доход со всех классов.
5. Во всех программах (кроме программы "Спутник"), вы получаете деньги сразу с приходом каждого партнёра.
Деньги не накапливаются в компании, а поступают на кошельки партнёров.
6. В программе "Спутник" деньги получаете по мере закрытия тарифов.
7. Так же вы можете получить подарки от компании при условии, что вы имеете 3 личных партнёра и 3 аккаунта в программе "Спутник".
8. Жилищные программы "Ключик" и "Ключ" дают помимо денег ещё и квартиру в подарок.
9. Более подробную информацию узнаете на конференции ежедневно в 15:00(МСК), 17:00(МСК), 19:00(МСК), кроме воскресенья.
Видео презентация
Бонусная программа «Зодиак»
Бонусная программа «Зодиак» создана для получения пассивного дохода в дополнение к основной программе. При входе в программу всего за 50$ Вы зарабатываете 240, 1200, 12000, 120000, 1200000$ на автомате.
Презентация бонусной программы «Зодиак»:
Моя оплата программы "Зодиак" 50$ - 42.85$ завел через ADVCash, 8$ сняли с внутреннего баланса
В класс "Бизнес" основной программы я перешел через автоактивацию вспомогательной, из утроителя - класса "Эконом", поэтому деньги из проекта не выводил. Накопительную программу "Спутник" активировал вручную: основной аккаунт средствами с баланса в кабинете, потом зарегистрировал еще 2 аккаунта по 2-м зеркальным ссылкам спонсора каждый по 10$. В этой программе понемногу тоже средства накапливаются, на вывод они будут доступны после закрытия.
Выплата на ADVCash
Подборку интересных видео по программам, записи презентаций и школ буду размещать в плей-листе YouTube
Инструкция по регистрации
Как заработать на квартиру и иметь деньги на жизнь простым людям?
А ВЫ В КАКОМ ЛОХОТРОНЕ ЖИВЁТЕ?? ДА, ИМЕННО ЖИВЁТЕ??
Дополнительная информация по программе "Спутник"
К ней, по желанию, Вы можете подключиться в любой момент после регистрации по основной ссылке https://constluck.co/r?ageo
Итак, необходимо зарегистрироваться отдельно по двум реферальным ссылкам.
1. https://constluck.co/u?ageo2
(затем оплатить 10$)
2. https://constluck.co/u?ageo3
(затем оплатить 10$)
Получится 2 регистрации, в двух кабинетах.
ПЕРЕД ОПЛАТОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ЛОГИН СПОНСОРА!!! ЛОГИН - ЭТО ТО, ЧТО БУДЕТ СТОЯТЬ В КОНЦЕ РЕФЕРАЛЬНОЙ ССЫЛКИ, ПОСЛЕ ЗНАКА ВОПРОСА.
Для оплаты необходимо иметь нужную сумму (с учётом комиссии кошелька) на своём Perfect Money кошельке.
10$ оплачиваете в первом кабинете (1 ссылка) для активации программы СПУТНИК 10
10$ оплачиваете во втором кабинете (2 ссылка) для активации программы СПУТНИК 10
Появились вопросы? Слишком много букофф?) Это хорошо
, задавайте, постараюсь ответить и вместе будем разбираться.