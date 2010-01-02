Anastas Мастер

Имя: Анастас Пол: Мужской Адрес: Petropolis Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 02.01.2010 Сообщений: 1,963 Благодарностей: 529 Записей в блоге: 1 УГ: 0 КП: 0.221 подарки

constluck.co - Constellation Luck|Созвездие Удачи Я не админ, тема создана для ознакомления.

Корпорация Constellation Luck http://constluck.co



Дата старта: 13.01.2015, таким образом, корпорация исправно работает уже почти 2,5 года. Зарегистрирована на Сейшелах



Ключевые особенности:



1. Отсутствие комиссий.

Платите исключительно комиссию платежной системы Perfect Money. Все средства по маркетингу направляются в сеть

2. Выводите средства в любой момент

Волнуетесь за свои сбережения? Constellation Luck вы можете вывести любые средства всего в два клика в личном кабинете в любое время суток, на платёжные системы Perfect-Money, Advanced Cash и NixMoney. Моментально!

Регистрируйте своих партнеров, пользуйтесь ресурсами, и наслаждайтесь результатами бизнеса

3. Антикредитная программа

С нами вы получаете 100% гарантию освобождения от проблем с кредитами. Почувствуйте себя свободным от

финансовых долговых обязательств!

Закрой кредит – живи легко!

4. Комплексное партнерство

Вы в любой момент можете обратиться к собственным спонсорам

вплоть до 3 уровня аплайна. Консультации, помощь и поддержка гарантируются.

5. Быстрое построение структуры

Ваша первая линия – это три человека. Продолжаете приглашать дальше, получаете 100% за личную рекомендацию!

Далее в основной программе вступает в действие система переливов, при условии слаженной командной работы.

6. Бесценный опыт

Бизнес-встречи, школы для начинающих партнеров, кастомарафоны, вечерние вебинары – все это открывается перед вами без каких-либо ограничений.



Для меня особенно привлекательным оказался следующий момент:



7. Отсутствие классического админа, который может в один, далеко не прекрасный день прикрыть проект и сбежать со всей кассой.

Корпорация Constellation Luck управляется Советом Директоров из 10 человек, которые одновременно являются и партнерами, активно строящими свои структуры.



Маркетинг-план здесь тоже довольно интересный - в нем 16 источников дохода, поэтому разобраться с первого и даже третьего раза удается далеко не всем )) Понимание приходит, когда сам начинаешь проходить со своей структурой через все программы



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МАРКЕТИНГ-ПЛАНА

1. Предусмотрено несколько вариантов входа в бизнес, которые вы можете согласовать со спонсором : 25$, 25+50$, 25+50+50$, 25+50+50+250$, 25+10+50+50+250$

2. Вы можете начать бизнес через любые выбранные вами программы: Эконом - 25$ , Бизнес - 50$ , Элит-Бизнес - 250$ , Бонусная программа "Зодиак" - 50$ , Накопительная программа "Спутник" - 3 личных аккаунта по 10$, квартирная программа "Ключ 2017" - 2000$. Вход в программу "Ключ 2017" через вспомогательную "Ключик" - 250$, подробное видео ниже

3. Все переходы из одной программы в другую осуществляются автоматически без ожидания закрытия предыдущих классов, что позволяет экономить время и количество партнёров в структуре.

4. Работая только в одной программе, например "Эконом" или "Спутник", у вас автоматически постепенно открываются все другие источники дохода.

В итоге, вы активируетесь во всех программах и получаете доход со всех классов.

5. Во всех программах (кроме программы "Спутник"), вы получаете деньги сразу с приходом каждого партнёра.

Деньги не накапливаются в компании, а поступают на кошельки партнёров.

6. В программе "Спутник" деньги получаете по мере закрытия тарифов.

7. Так же вы можете получить подарки от компании при условии, что вы имеете 3 личных партнёра и 3 аккаунта в программе "Спутник".

8. Жилищные программы "Ключик" и "Ключ" дают помимо денег ещё и квартиру в подарок.

9. Более подробную информацию узнаете на конференции ежедневно в 15:00(МСК), 17:00(МСК), 19:00(МСК), кроме воскресенья.



Видео презентация YouTube YouTube

Бонусная программа «Зодиак»



Бонусная программа «Зодиак» создана для получения пассивного дохода в дополнение к основной программе. При входе в программу всего за 50$ Вы зарабатываете 240, 1200, 12000, 120000, 1200000$ на автомате.

Презентация бонусной программы «Зодиак»:

YouTube YouTube

Моя оплата программы "Зодиак" 50$ - 42.85$ завел через ADVCash, 8$ сняли с внутреннего баланса





В класс "Бизнес" основной программы я перешел через автоактивацию вспомогательной, из утроителя - класса "Эконом", поэтому деньги из проекта не выводил. Накопительную программу "Спутник" активировал вручную: основной аккаунт средствами с баланса в кабинете, потом зарегистрировал еще 2 аккаунта по 2-м зеркальным ссылкам спонсора каждый по 10$. В этой программе понемногу тоже средства накапливаются, на вывод они будут доступны после закрытия.



Выплата на ADVCash





Подборку интересных видео по программам, записи презентаций и школ буду размещать в плей-листе YouTube



YouTube (Playlists) YouTube (Playlists)

Инструкция по регистрации

YouTube YouTube Как заработать на квартиру и иметь деньги на жизнь простым людям?

YouTube YouTube А ВЫ В КАКОМ ЛОХОТРОНЕ ЖИВЁТЕ?? ДА, ИМЕННО ЖИВЁТЕ?? YouTube YouTube



Ознакомиться и зарегистрироваться

Дополнительная информация по программе "Спутник"

К ней, по желанию, Вы можете подключиться в любой момент после регистрации по основной ссылке

Итак, необходимо зарегистрироваться отдельно по двум реферальным ссылкам.



1.

2.



Получится 2 регистрации, в двух кабинетах.



ПЕРЕД ОПЛАТОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ЛОГИН СПОНСОРА!!! ЛОГИН - ЭТО ТО, ЧТО БУДЕТ СТОЯТЬ В КОНЦЕ РЕФЕРАЛЬНОЙ ССЫЛКИ, ПОСЛЕ ЗНАКА ВОПРОСА.

Для оплаты необходимо иметь нужную сумму (с учётом комиссии кошелька) на своём Perfect Money кошельке.



10$ оплачиваете в первом кабинете (1 ссылка) для активации программы СПУТНИК 10

10$ оплачиваете во втором кабинете (2 ссылка) для активации программы СПУТНИК 10



Появились вопросы? Слишком много букофф?) Это хорошо , задавайте, постараюсь ответить и вместе будем разбираться. Корпорация13.01.2015, таким образом, корпорация исправно работает уже почти. Зарегистрирована на СейшелахПлатите исключительно комиссию платежной системы Perfect Money. Все средства по маркетингу направляются в сетьВолнуетесь за свои сбережения? Constellation Luck вы можете вывести любые средства всего в два клика в личном кабинете в любое время суток, на платёжные системы Perfect-Money, Advanced Cash и NixMoney. Моментально!Регистрируйте своих партнеров, пользуйтесь ресурсами, и наслаждайтесь результатами бизнесаС нами вы получаете 100% гарантию освобождения от проблем с кредитами. Почувствуйте себя свободным отфинансовых долговых обязательств!Закрой кредит – живи легко!Вы в любой момент можете обратиться к собственным спонсорамвплоть до 3 уровня аплайна. Консультации, помощь и поддержка гарантируются.Ваша первая линия – это три человека. Продолжаете приглашать дальше, получаете 100% за личную рекомендацию!Далее в основной программе вступает в действие система переливов, при условии слаженной командной работы.Бизнес-встречи, школы для начинающих партнеров, кастомарафоны, вечерние вебинары – все это открывается перед вами без каких-либо ограничений.Для меня особенно привлекательным оказался следующий момент:Корпорация Constellation Luck управляется Советом Директоров из 10 человек, которые одновременно являются и партнерами, активно строящими свои структуры.Маркетинг-план здесь тоже довольно интересный - в нем 16 источников дохода, поэтому разобраться с первого и даже третьего раза удается далеко не всем )) Понимание приходит, когда сам начинаешь проходить со своей структурой через все программы1. Предусмотрено несколько вариантов входа в бизнес, которые вы можете согласовать со спонсором :2. Вы можете начать бизнес через любые выбранные вами программы:Вход в программу "Ключ 2017" через вспомогательную "Ключик" - 250$, подробное видео ниже3. Все переходы из одной программы в другую осуществляются автоматически без ожидания закрытия предыдущих классов, что позволяет экономить время и количество партнёров в структуре.4. Работая только в одной программе, например "Эконом" или "Спутник", у вас автоматически постепенно открываются все другие источники дохода.В итоге, вы активируетесь во всех программах и получаете доход со всех классов.5. Во всех программах (кроме программы "Спутник"), вы получаете деньги сразу с приходом каждого партнёра.Деньги не накапливаются в компании, а поступают на кошельки партнёров.6. В программе "Спутник" деньги получаете по мере закрытия тарифов.7. Так же вы можете получить подарки от компании при условии, что вы имеете 3 личных партнёра и 3 аккаунта в программе "Спутник".8. Жилищные программы "Ключик" и "Ключ" дают помимо денег ещё и квартиру в подарок.9. Более подробную информацию узнаете на конференции ежедневно в 15:00(МСК), 17:00(МСК), 19:00(МСК), кроме воскресенья.Видео презентацияБонусная программа «Зодиак» создана для получения пассивного дохода в дополнение к основной программе. При входе в программу всего за 50$ Вы зарабатываете 240, 1200, 12000, 120000, 1200000$ на автомате.В класс "Бизнес" основной программы я перешел через автоактивацию вспомогательной, из утроителя - класса "Эконом", поэтому деньги из проекта не выводил. Накопительную программу "Спутник" активировал вручную: основной аккаунт средствами с баланса в кабинете, потом зарегистрировал еще 2 аккаунта по 2-м зеркальным ссылкам спонсора каждый по 10$. В этой программе понемногу тоже средства накапливаются, на вывод они будут доступны после закрытия.Подборку интересных видео по программам, записи презентаций и школ буду размещать в плей-листе YouTubeК ней, по желанию, Вы можете подключиться в любой момент после регистрации по основной ссылке https://constluck.co/r?ageo Итак, необходимо зарегистрироваться отдельно по двум реферальным ссылкам.1. https://constluck.co/u?ageo2 (затем оплатить 10$)2. https://constluck.co/u?ageo3 (затем оплатить 10$)Получится 2 регистрации, в двух кабинетах.ПЕРЕД ОПЛАТОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ЛОГИН СПОНСОРА!!! ЛОГИН - ЭТО ТО, ЧТО БУДЕТ СТОЯТЬ В КОНЦЕ РЕФЕРАЛЬНОЙ ССЫЛКИ, ПОСЛЕ ЗНАКА ВОПРОСА.Для оплаты необходимо иметь нужную сумму (с учётом комиссии кошелька) на своём Perfect Money кошельке.10$ оплачиваете в первом кабинете (1 ссылка) для активации программы СПУТНИК 1010$ оплачиваете во втором кабинете (2 ссылка) для активации программы СПУТНИК 10Появились вопросы? Слишком много букофф?) Это хорошо, задавайте, постараюсь ответить и вместе будем разбираться.

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Бизнес на утилизации отходов| Мой канал YouTube

Подарки внагрузку к деньгам.Все_честно_и_без_админов.Интересно? Отвечу в ЛС __________________Все_честно_и_без_админов.Отвечу в ЛС Последний раз редактировалось Anastas; Сегодня в 18:09 .