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Количество неподтвержденных транзакций достигло 150 тысяч

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Количество неподтвержденных транзакций достигло 150 тысяч

По мере того как популярность Биткойна продолжает расти, проблемы с пропускной способностью сети становятся еще более очевидными: вчера количество неподтвержденных транзакций достигло рекордного показателя – 155 тысяч.

С тех пор это число уменьшилось примерно до 65 тысяч, но это по-прежнему чрезвычайно тревожная цифра. В настоящее время в мемпуле Blockchain.info застряло более 85 BTC, или 134 000 $.

Большинство узлов ограничено размером примерно в 150 МБ. Как только этот лимит будет достигнут, транзакции с самыми низкими комиссиями будут сняты. Это означает, что некоторые транзакции, возможно, никогда не пройдут и вместо этого возвратятся отправителю, как если бы они никогда не были произведены.

Проблема масштабирования сети Биткойн создала сценарий, в котором транзакции либо дороги, либо медленны. Транзакции пользователей, которые платят большие комиссионные, обрабатываются более быстрыми темпами, в то время как те, кто не может платить более высокие комиссии, вынуждены ждать, когда майнер включит их в блок, что произойдет только после обработки транзакций с более крупными комиссиями.

По мнению Чарли Шрема, вопрос о масштабируемости можно рассматривать и как насущную проблему, и как повод для празднования. Во время эпизода шоу Double Down биткойн-предприниматель и один из основателей Intellysis сказал:

“Это хорошая проблема. Биткойн вырос очень быстро. Если честно, мы не ожидали, что это произойдет так скоро. Мы приближаемся к так называемой “проблеме шампанского” – каким образом будет произведено масштабирование?”

Так или иначе, для того, чтобы Биткойн сохранил свою динамику, проблема должна быть исправлена. В противном случае транзакционные сборы и продолжительность транзакций будут расти дальше, как показано ниже:


Если сборы продолжат расти с такой угрожающей скоростью, транзакции в Биткойне скоро будут такими же дорогостоящими, как некоторые банковские переводы. Например, банковский перевод в регионе SEPA стоит 0,50 евро, что ниже средней ставки за транзакцию в Биткойне на данный момент.

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Метки
биткоин, новости, сеть
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