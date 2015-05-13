Cannabco привлек $24 млн для производства лекарственный препаратов из конопли

Фармацевтический стартап Cannabco Pharmaceutical Corp., расположенный в Канаде, привлек $ 24 млн инвестиций для производства лекарственных препаратов из конопли. Инвесторы к сожалению, не были раскрыты.
Компания нацелена использовать инвестиции для строительства заводов, которые будут располагаться в Торонто, а также для финансирования своих подразделений по выращиванию конопли.
Основанная в 2014 году под руководством Марка Пеликана (сейчас президент и генеральный директор), Cannabco Pharmaceutical является лицензированный производителем конопли (каннабиса) в рамках программы Health Canada’s ACMPR.
Совсем недавно компания начала сотрудничать с Министерством Здравоохранения Канады для получения лицензии на производство медицинской конопли и для сотрудничества с другими фармацевтическими компаниями.
На сегодняшний день, Cannabco Pharmaceutical производит более 15 тысяч высушенной конопли в год.
Специально для MMGP.RU