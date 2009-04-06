zveropolis-money.ru - Zveropolis-Money

Персонажи
Купите персонажа различного уровня, он будет зарабатывать Zoomoney. Zoomoney будет копиться в банке, обменивайте его на золото. Затем продавайте золото за реальные деньги или покупайте больше персонажей, чтобы они - приносили вам еще больше прибыли!
Банк
Здесь вы можете собирать заработанное Zoomoney персонажем и обменять его на золото. Курс продажи: 100 Zoomoney = 1 золото. 100 золота = 1 рубль.
Вырученное с продажи золото распределяется между двумя счетами в пропорциях 20% на счет для покупок и 80% на вывод.