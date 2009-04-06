Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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zveropolis-money.ru - Zveropolis-Money

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:14
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,560
Благодарностей: 92
УГ: 6
КП: 0.049
zveropolis-money.ru - Zveropolis-Money

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 21.04.2017




Об игре:

Персонажи
Купите персонажа различного уровня, он будет зарабатывать Zoomoney. Zoomoney будет копиться в банке, обменивайте его на золото. Затем продавайте золото за реальные деньги или покупайте больше персонажей, чтобы они - приносили вам еще больше прибыли!



Банк
Здесь вы можете собирать заработанное Zoomoney персонажем и обменять его на золото.
Курс продажи: 100 Zoomoney = 1 золото. 100 золота = 1 рубль.
Вырученное с продажи золото распределяется между двумя счетами в пропорциях 20% на счет для покупок и 80% на вывод.

БОНУСЫ:


При регистрации получаете 2000 золота в подарок!


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


20% -10% -7%-3%-1%


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer, Free-Kassa


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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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