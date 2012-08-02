Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,208 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Европе растет поддержка безусловного базового дохода

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:44
#1
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 837
Благодарностей: 320
УГ: 6
КП: 0.232
подарки
В Европе растет поддержка безусловного базового дохода
Никто не знает, поможет ли безусловный базовый доход решить мировые экономические проблемы. Но минимальные выплаты для всех граждан на безвозмездной основе взяты в качестве метода поиска решения проблем, вызванных цифровой экономикой, быстро сокращающей и преобразовывающей целые классы рабочих мест.



В Финляндии и Нидерландах уже работают скромные пилотные проекты, а правительство Франции, Швейцарии и Великобритании, а также некоммерческие организации, рассматривают возможность таких выплат. Чтобы оценить отношение общественности к этой идее, исследовательская компания Dalia Research, расположенная в Берлине, изучила отношение европейцев к безусловным доходам в 2016 года. Dalia идентифицировала подобный доход как безусловную государственную выплату всем гражданам, вне зависимости от их материального состояния и статуса занятости, который покрывает основные потребности и замещает собой другие социальные выплаты.

Люди тепло приняли идею. В опросе, проведенном в марте, 68% европейцев заявили, что положительно проголосуют на референдуме о базовом доходе, хотя в прошлом году согласилось только 64%. В опросе приняли участие 11 тысяч граждан из 28 государств Европейского союза. Не все проголосовавшие готовы реализовать проект мгновенно. 48% заявили, что хотят вначале протестировать такую политику, а 31% выступают за срочное принятие и введение в действие. При этом 24% респондентов, выступавших против безусловного дохода, обеспокоены последствиями: увеличением расходов государства, снижением мотивации к труду, а также возможностью иностранцев пользоваться выплатами.



Голосующие за безусловный доход убеждены в том, что он повысит чувство безопасности и свободу действий. Безусловный доход поможет людям заниматься любимым делом и повысит финансовую независимость граждан. В ходе опроса у респондентов спрашивали, повлияет ли доход на выбор их работы. Основной политический вопрос: не расслабятся ли люди? Никто наверняка не знает, но предыдущие исследования являются многообещающими. Исследования в 1970-х годах в Канаде и США показали, что люди меньше работали, но выросла посещаемость школ и родители больше времени проводили с детьми. В то же время сократилось количество госпитализаций, бытового насилия и жалоб на психическое здоровье.

Это же подтвердил опрос Dalia, в котором большинство людей сказали, что не изменят выбор и подход к работе, но увеличат количество проведенного времени с семьей, начнут участвовать в благотворительных мероприятиях и обучаться. Только 3% опрошенных сказали, что перестанут работать.

Опросы – это одно, а вот реальные результаты – другое. После множества новых исследований, запущенных во всем мире, у нас могут появиться ответы на важные экономические вопросы в ближайшем будущем.

Перевод специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В ЕС задумались о выплате безусловного базового дохода всем европейцам МОЛ Политика и экономика 0 15.01.2017 15:58
Финляндия тестирует на гражданах получение базового дохода в размере 560 евро МОЛ Политика и экономика 9 24.12.2016 00:21
Финляндия в 2017-м проведет эксперимент с введением безусловного базового дохода bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 9 31.08.2016 16:03
В Европе растет спрос на цифровые кошельки svn1975 Новости платежных систем 5 24.04.2016 17:24
В Европе растет спрос на украинскую продукцию — Nestle vhyip Новости в мире финансов и инвестиций 19 07.06.2014 21:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Устройство Mycelium Entropy: биткоин теперь можно распечатать на бумаге
От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар василий зуев
payinghour.com - payinghour
От василий зуев в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Lonsdayl
Почему крупные мировые бренды боятся и отказываются от рекламы в Google
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Прибыльная стратегия Бетфаир игры БлэкДжек
От tolst13 в разделе «Системы и стратегии»
Аватар TheGOLDskull
simpayment - simpayment.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Александр Виоленцис
На Западе видят лишь один шанс спасти Украину
От Александр Виоленцис в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
410,208
Тем
468,648
Сообщений
11,574,210

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube