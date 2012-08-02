Lonsdayl



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 837 Благодарностей: 320 УГ: 6 КП: 0.232 подарки

В Европе растет поддержка безусловного базового дохода







В Финляндии и Нидерландах уже работают скромные пилотные проекты, а правительство Франции, Швейцарии и Великобритании, а также некоммерческие организации, рассматривают возможность таких выплат. Чтобы оценить отношение общественности к этой идее, исследовательская компания Dalia Research, расположенная в Берлине, изучила отношение европейцев к безусловным доходам в 2016 года. Dalia идентифицировала подобный доход как безусловную государственную выплату всем гражданам, вне зависимости от их материального состояния и статуса занятости, который покрывает основные потребности и замещает собой другие социальные выплаты.



Люди тепло приняли идею. В опросе, проведенном в марте, 68% европейцев заявили, что положительно проголосуют на референдуме о базовом доходе, хотя в прошлом году согласилось только 64%. В опросе приняли участие 11 тысяч граждан из 28 государств Европейского союза. Не все проголосовавшие готовы реализовать проект мгновенно. 48% заявили, что хотят вначале протестировать такую политику, а 31% выступают за срочное принятие и введение в действие. При этом 24% респондентов, выступавших против безусловного дохода, обеспокоены последствиями: увеличением расходов государства, снижением мотивации к труду, а также возможностью иностранцев пользоваться выплатами.







Голосующие за безусловный доход убеждены в том, что он повысит чувство безопасности и свободу действий. Безусловный доход поможет людям заниматься любимым делом и повысит финансовую независимость граждан. В ходе опроса у респондентов спрашивали, повлияет ли доход на выбор их работы. Основной политический вопрос: не расслабятся ли люди? Никто наверняка не знает, но предыдущие исследования являются многообещающими. Исследования в 1970-х годах в Канаде и США показали, что люди меньше работали, но выросла посещаемость школ и родители больше времени проводили с детьми. В то же время сократилось количество госпитализаций, бытового насилия и жалоб на психическое здоровье.



Это же подтвердил опрос Dalia, в котором большинство людей сказали, что не изменят выбор и подход к работе, но увеличат количество проведенного времени с семьей, начнут участвовать в благотворительных мероприятиях и обучаться. Только 3% опрошенных сказали, что перестанут работать.



Опросы – это одно, а вот реальные результаты – другое. После множества новых исследований, запущенных во всем мире, у нас могут появиться ответы на важные экономические вопросы в ближайшем будущем.



Перевод специально для mmgp.ru





Никто не знает, поможет ли безусловный базовый доход решить мировые экономические проблемы. Но минимальные выплаты для всех граждан на безвозмездной основе взяты в качестве метода поиска решения проблем, вызванных цифровой экономикой, быстро сокращающей и преобразовывающей целые классы рабочих мест.В Финляндии и Нидерландах уже работают скромные пилотные проекты, а правительство Франции, Швейцарии и Великобритании, а также некоммерческие организации, рассматривают возможность таких выплат. Чтобы оценить отношение общественности к этой идее, исследовательская компания Dalia Research, расположенная в Берлине, изучила отношение европейцев к безусловным доходам в 2016 года. Dalia идентифицировала подобный доход как безусловную государственную выплату всем гражданам, вне зависимости от их материального состояния и статуса занятости, который покрывает основные потребности и замещает собой другие социальные выплаты.Люди тепло приняли идею. В опросе, проведенном в марте, 68% европейцев заявили, что положительно проголосуют на референдуме о базовом доходе, хотя в прошлом году согласилось только 64%. В опросе приняли участие 11 тысяч граждан из 28 государств Европейского союза. Не все проголосовавшие готовы реализовать проект мгновенно. 48% заявили, что хотят вначале протестировать такую политику, а 31% выступают за срочное принятие и введение в действие. При этом 24% респондентов, выступавших против безусловного дохода, обеспокоены последствиями: увеличением расходов государства, снижением мотивации к труду, а также возможностью иностранцев пользоваться выплатами.Голосующие за безусловный доход убеждены в том, что он повысит чувство безопасности и свободу действий. Безусловный доход поможет людям заниматься любимым делом и повысит финансовую независимость граждан. В ходе опроса у респондентов спрашивали, повлияет ли доход на выбор их работы. Основной политический вопрос: не расслабятся ли люди? Никто наверняка не знает, но предыдущие исследования являются многообещающими. Исследования в 1970-х годах в Канаде и США показали, что люди меньше работали, но выросла посещаемость школ и родители больше времени проводили с детьми. В то же время сократилось количество госпитализаций, бытового насилия и жалоб на психическое здоровье.Это же подтвердил опрос Dalia, в котором большинство людей сказали, что не изменят выбор и подход к работе, но увеличат количество проведенного времени с семьей, начнут участвовать в благотворительных мероприятиях и обучаться. Только 3% опрошенных сказали, что перестанут работать.Опросы – это одно, а вот реальные результаты – другое. После множества новых исследований, запущенных во всем мире, у нас могут появиться ответы на важные экономические вопросы в ближайшем будущем.

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