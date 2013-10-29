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Капитализация Биткойна прибавляет по $1 млрд ежедневно

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Капитализация Биткойна прибавляет по $1 млрд ежедневно
Капитализация Биткойна прибавляет по $1 млрд ежедневно: лидеры отрасли объясняют почему
В пятницу, Биткойн добавил к своей рыночной капитализации более $1 млрд, тем самым повторяя картину последних дней.

С начала месяца, за последние пять дней, его рыночная капитализация росла в среднем на $1 млрд. в день, согласно CoinMarketCap, переместившись с $21 млрд на 1 мая до $26 млрд 5 мая.

Останется ли эта тенденция устойчивой, рынок определит в ближайшие дни. Таким образом, в рамках дискуссии, что рынок Биткойн все еще невелик, его потенциал огромен, и у него длинный путь достижений и принятий.

Недавние комментарии некоторых представителей отрасли подтверждают эту точку зрения.

84,12 и три месяца

Брюс Фентон (Bruce Fenton), организатор круглого стола Satoshi Roundtable и член правления Bitcoin Foundation, написал в Твитере, что захват всего рынка капитализации криптовалют в перспективе.

Брюс Фентон написал:

«Потребовалось семь лет, чтобы стоимость всей криптовалюты достигла $10 млрд, еще год - $20 млрд и еще три месяца - $40 млрд».

Может ли это стать в один день ничего не стоящим? Основная мысль Фентона заключается в том, чтобы привлечь внимание к тенденции рынка и к тому, что темпы роста становятся экспоненциальными. Это особенно интересно, учитывая, что только на прошлой неделе весь рынок смог получить около $5 млрд.

Цена Биткойна $ 1500 это «не круто»

Это мнение разделяет инвестор Трейс Майер (Trace Mayer), который, ссылаясь на интервью, которое он дал в 2013 году, где затронул тему о том, что рынок Биткойна может вырасти еще больше. В видео, Майер рассказал свою точку зрения о том, что Биткойн достигнет $2.8 млн за единицу, и что ценовой диапазон в то время - $800 и $1200 - это начальной стадии ценового развертывания.

Его последний пост в Твитере, однако, появившийся вслед за недавним ростом цифровой валюты более чем $1500, был со ссылкой на его заявление в 2013 году. Где говорится о том, что текущая цена более $1500 это «не круто», а вот ценовой диапазон от 2 до 5 млн долларов для Биткойна это на самом деле здорово.

Самая тяжелая часть пройдена

Другой приверженец Биткойна Чарли Шрем (Charlie Shrem) добавляет, что повышение цены Биткойна от $0 до $1500 кажется для него намного труднее, чем повышение от $1500 до $150,000.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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