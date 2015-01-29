20pay.ru - 20PAY

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Открыть бизнес
Старт проекта 26.04.2017
В этом разделе Вы можете открыть собственный бизнес, который будет стабильно приносить вам проценты! Размер процентов зависит от вашего бизнеса.
Бухгалтерия
Забирайте процент, полученный с вашего бизнеса. Ваш бизнес дает вам процент каждый час. Процент постоянно накапливается, не обязательно собирать каждый час.
Бухгалтерский учёт позволит получить все ваши проценты на реальный счет.
МАРКЕТИНГ
Закусочная
Доход: 0.041% в час - 1% в сутки
Стоимость: 60 руб.
Магазин
Доход: 0.048% в час - 1.2% в сутки
Стоимость: 300 руб.
Автозаправочная станция
Доход: 0.058% в час - 1.4% в сутки
Стоимость: 700 руб.
Завод
Доход: 0.071% в час - 1.7% в сутки
Стоимость: 3000 руб.
Банк
Доход: 0.084% в час - 2.0% в сутки
Стоимость: 6000 руб.
Реферальная программа:
Реферальные начисления за пополнение баланса-3.0% от суммы пополнения.
Реферальные начисления за победу в лотерею (любое место)-1.0% от суммы выиграша.
Реферальные начисления за вывод денежных средств-1.1% от суммы вывода.
Платежные системы:
PAYEER
Мой вклад: