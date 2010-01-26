Международные резервы Украины выросли по итогам апреля

Международные резервы Украины выросли до $17,2 млрд. по итогам апреля. По сравнению с мартом они увеличились на $2052 млн. или 13,57% в основном за счет поступлений от Международного валютного фонда и других доноров Украины.
Динамику резервов в апреле определяли:
Поступление средств от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования (EFF) в сумме $996,2 млн. (в эквиваленте).
Поступление средств от Еврокомиссии в сумме 579,1 млн. евро.
Интервенции, по которым Национальный банк на межбанковском валютном рынке Украины купил $402,3 млн., в том числе $201,0 млн. - по интервенциями в форме запроса лучшего курса.
Платежи Правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в сумме $68,1 млн. (в эквиваленте), в том числе $6,5 млн. - на обслуживание по облигациям внутреннего государственного займа.
По состоянию на 01 мая объем международных резервов Украины покрывал 3,6 месяца будущего импорта и был достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
По материалам НБУ
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