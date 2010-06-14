Банковская система Украины в первом квартале 2017 сработала "в плюс"

Как я уже писал ранее - банковская система Украины выздоравливает
и вот пришло очередное подтверждение от НБУ:
«Банковская система Украины работает прибыльно три месяца подряд впервые с докризисного 2013 года. На сегодня можно констатировать, что значительные потрясения предыдущих трех лет остались позади, и банковская система оздоравливается. Выход на прибыльную деятельность будет способствовать возобновлению активного кредитования реального сектора экономики », - прокомментировала Екатерина Рожкова, заместитель Председателя НБУ.
По итогам первого квартала 2017 платежеспособные банки получили 5,09 млрд. грн. чистой прибыли
, при этом банковская система работала прибыльно в каждом из трех месяцев. Так, в январе чистая прибыль составила 0,36 млрд. грн., в феврале - 3,49 млрд. грн. и в марте - 1,24 млрд. грн.
Для сравнения за первый квартал прошлого года банковская система получила чистый убыток
- 8,01 млрд. грн.
В первом квартале прибыльную деятельность продемонстрировали все группы банков - с иностранным и частным капиталом, а также государственные банки. Причем банки с государственным капиталом
получили больше половины чистой прибыли всей системы - 3,01 млрд. грн., Однако к концу года он может быть нивелирован увеличением отчислений в резервы по активным операциям. Совокупная чистая прибыль банков с иностранным и частным капиталом составил 1,88 млрд. грн. и 0,2 млрд. грн. соответственно.
По материалам НБУ