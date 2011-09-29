Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ICEFX(обзор брокера и обзор сделок)

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"Социоэкономика, Астрология, Циклический анализ, и немного новостей" - авторский блог пользователя Asal
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Старый Сегодня, 14:26
#1
Блог-newhyip.com
Форекс-блогер
 
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Инвестирую в: Свой бизнес
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ICEFX(обзор брокера и обзор сделок)
Собственно в силу того, что я всё-таки Форекс блоггер, то я вынужден следить за за представлениями современной русскоязычной форекс индустрии, и мимо нового перспективного брокера я пройти просто не мог.
По вполне понятным причинам, на данный момент исключительно положительная репутация судя по отзывам+ к тому представители активно идут на контакт и подробно расписывают и рассказывают как проходит работа фирмы.

Поэтому для начала я решил инвестировать 1000 баксов в ПАММы долгоживущие и с ограничениями по убыткам, на днях я надеюсь появится моя тема в соответствующем профильном разделе, управляющих отбирал по вполне понятным критериям, должна быть достаточно высокая доходность при минимальных рисках. Но в реалиях, как обычно оказалось, что всё не всегда так просто как кажется и тут в этой теме я буду рассматривать сделки управляющих которые попали в мой ПАММ портфель.
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Asal на форуме  
Старый Сегодня, 14:31
#2
Блог-newhyip.com
Форекс-блогер
 
Аватар Asal
 
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2015
Сообщений: 6,203
Благодарностей: 2,113
УГ: 3
Записей в FX-блоге: 661
Подписок: 3
КП: 0.266
подарки
Автор темы Re: ICEFX(обзор брокера и обзор сделок)
Итак https://ice-fx.com/investor/rating/Strength первый товарищ который дал мне просадку по ПАММ портфелю. Как он этого добился? 4 Мая купил GBPUSD по 1.28979, закрыл по 1.28906. Шо мне тут не нравится господа? Тренд верный выбран, всё правильно, а вот стоп лоссы выбраны не верно, поэтому несмотря на продолжение хорошего движения нас выбило, с одной стороны могли бы пересидеть, с другой это чревато, видимо решил ничего не менять в системе, пока что ничего страшного.
Из 200, минус 10 баксов, это мелочь.
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