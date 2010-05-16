Maximus Group - maximus-group.io

Я не админ/владелец проекта, проект Maximus Group добавлен на мониторинг
Старт 08.05.17
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Описание:
Мы - интернациональная, профессиональная и успешная команда трейдеров, занимающаяся торговлей фьючерсами нефти и золота на Чикагской товарной бирже. Наша команда сформировалась еще в 2013 году в рамках участия в отборе TopstepTrader(ТsT). Окончив с успехом и торгуя в TsT, мы не только получили колоссальный опыт реальной торговли фьючерсами, но и познакомились со многими другими успешными трейдерами из разных государств. Спустя некоторое время индивидуальной торговли и продолжительного общения с единомышленниками из TsT, родилась идея объединить усилия в единое звено и заняться командной торговлей фьючерсами в лице "Maximus-group" с целью привлечения крупных инвестиций, стать конкурентоспособнее, получить особые возможности для развития и диверсификации сделок. Наш девиз - один в поле не войн, а "вместе" мы сила и мощь! Присоединяйтесь, будет действительно интересно и уникально!
Инвестиционные планы:
1. 4% в день на 40 дней
Начисления по будням
Мин/макс депозит:
10$/100000$
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, NixMoney, Okpay
Выплаты:
инстант
Реф.система:
10%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):
Дата: 08.05.2017 12:09:44 (UTC+3)
Дата оплаты: 08.05.2017 12:10:34 (UTC+3)
Получатель платежа: MaximusGroup / maximus-group.io
Товар: Invoice #75, monitorinvestnet
Счет к оплате: 75
Счет в Payeer: 43172974
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 200.00 USD