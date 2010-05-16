Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Maximus Group - maximus-group.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 20,414
Благодарностей: 2,469
Записей в блоге: 35
УГ: 8
КП: 0.233
подарки
Maximus Group - maximus-group.io
Я не админ/владелец проекта, проект Maximus Group добавлен на мониторинг

Старт 08.05.17



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Описание:

Мы - интернациональная, профессиональная и успешная команда трейдеров, занимающаяся торговлей фьючерсами нефти и золота на Чикагской товарной бирже. Наша команда сформировалась еще в 2013 году в рамках участия в отборе TopstepTrader(ТsT). Окончив с успехом и торгуя в TsT, мы не только получили колоссальный опыт реальной торговли фьючерсами, но и познакомились со многими другими успешными трейдерами из разных государств. Спустя некоторое время индивидуальной торговли и продолжительного общения с единомышленниками из TsT, родилась идея объединить усилия в единое звено и заняться командной торговлей фьючерсами в лице "Maximus-group" с целью привлечения крупных инвестиций, стать конкурентоспособнее, получить особые возможности для развития и диверсификации сделок. Наш девиз - один в поле не войн, а "вместе" мы сила и мощь! Присоединяйтесь, будет действительно интересно и уникально!

Инвестиционные планы:

1. 4% в день на 40 дней
Начисления по будням

Мин/макс депозит: 10$/100000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, NixMoney, Okpay

Выплаты: инстант

Реф.система: 10%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

Дата: 08.05.2017 12:09:44 (UTC+3)
Дата оплаты: 08.05.2017 12:10:34 (UTC+3)
Получатель платежа: MaximusGroup / maximus-group.io
Товар: Invoice #75, monitorinvestnet
Счет к оплате: 75
Счет в Payeer: 43172974
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 200.00 USD
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Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
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NikNak67 вне форума  
Старый Сегодня, 14:42
#2
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 519
Благодарностей: 126
УГ: 417
КП: 0.000
Re: Maximus Group - maximus-group.io
Тело депозита включено в выплаты. Фактическая прибыль 60% за 40 дней. Это средник, а не фаст.
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Старый Сегодня, 14:54
#3
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 4,696
Благодарностей: 1,070
УГ: 2
КП: 0.683
Re: Maximus Group - maximus-group.io
Цитата:
Сообщение от WOH Посмотреть сообщение
Тело депозита включено в выплаты. Фактическая прибыль 60% за 40 дней. Это средник, а не фаст.
Да еще выходные и праздники не в счет

Цитата:
Это значит, что в выходные и праздничные дни Чикагской товарной биржи (СМЕ), начисление прибыли не производится. О предстоящих праздниках СМЕ, мы будем сообщать в новостях.
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Старый Сегодня, 14:58
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,123
Благодарностей: 11,011
УГ: 17
КП: 0.032
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Re: Maximus Group - maximus-group.io
ттх неплохие - лицуха Н-скрипта, ссл из камода на год, хост - недешовый клоуд(!), диз - я не помню, может кто знает

и это таки средник
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