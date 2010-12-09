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Австралийская компания планирует поглотить разработчика игр Plarium за $1,4 млрд

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Австралийская компания планирует поглотить разработчика игр Plarium за $1,4 млрд

Австралийская международная компания планирует поглотить игрового разработчика Plarium за $1.400.000.000.

Израильский разработчик игр для мобильных гаджетов и онлайн игр в основном для соц.сетей «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», «МойМир» ведет переговоры о своей продаже с австралийской компанией, название которой не афишируется. По информации источника со ссылкой на ежедневную израильскую интернет-газету Yediot Ahronot, сумма сделки составляет $900.000.000 наличными и еще $500.000.000 будет выплачено за несколько этапов.

В Plarium от комментариев по сделке отказываются.

Основанная в Герцлии, Plarium разрабатывает онлайн игры жанра стратегии, в основном для соцсетей «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», «МойМир», а также для мобильных гаджетов. Plarium насчитывает штат в 1100 сотрудников в Израиле, Америке, Британии, России и Украине, а также имеет годовой объем продаж в сотни миллионов долларов. Plarium основали новые грузинские репатрианты, два брата Ави и Габи Шалель в 2009 году, а так же братья Хаим и Илья Турпиашвили, и основатели Иван Воробейчик, Михаил Морговский и Ярон Хакими. Главными инвесторами являются израиль-грузинские миллиардеры Майкл Мирилашвили и его сын Ицхака.

Израильская компания насчитывает около 250.000.000 пользователей онлайн игр для своих гаджетов, игр в соцсетях и веб-многопользовательских онлайн игр.

Перевод специально для форума MMGP.

Дополнительные источники:
http://www.playground.ru/blogs/other...llarov-248733/
http://app2top.ru/money/obsuzhdaetsy...rd-100301.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4957287,00.html

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