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Капитализация рынка криптовалют превысила $50 млрд

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Капитализация рынка криптовалют превысила $50 млрд
По данным сервиса coinmarketcap, совокупная капитализация рынка криптовалют составляет $51,3 млрд, а суточный объем торгов цифровыми активами превысил $3 млрд:


Объем торгов биткоином за последние 24 часа достиг $1,39 млрд, а капитализация первой цифровой валюты превысила $27 млрд.

Примечательно, что доля биткоина в глобальном рынке криптовалют неуклонно снижается и в настоящее время составляет всего 53,4%. Это можно отчасти объяснить значительным спросом на высоколиквидные альткоины, среди которых особо выделяются Ripple, Ethereum, Litecoin, DASH, NEM и т. д.


Данные: coinmarketcap

Для того чтобы оценить глобальные масштабы рынка криптовалют, можно отметить, что совокупная стоимость цифровых активов сопоставима с номинальным ВВП Беларуси и вскоре может превзойти капитализацию ПАО “Газпром”.

Напомним, всего несколько дней назад ForkLog сообщал о том, что капитализация рынка криптовалют превысила $40 млрд.

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