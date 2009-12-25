Капитализация рынка криптовалют превысила $50 млрд

По данным сервиса coinmarketcap, совокупная капитализация рынка криптовалют составляет $51,3 млрд, а суточный объем торгов цифровыми активами превысил $3 млрд:
Объем торгов биткоином за последние 24 часа достиг $1,39 млрд, а капитализация первой цифровой валюты превысила $27 млрд.
Примечательно, что доля биткоина в глобальном рынке криптовалют неуклонно снижается и в настоящее время составляет всего 53,4%. Это можно отчасти объяснить значительным спросом на высоколиквидные альткоины, среди которых особо выделяются Ripple, Ethereum, Litecoin, DASH, NEM и т. д.
Данные: coinmarketcap
Для того чтобы оценить глобальные масштабы рынка криптовалют, можно отметить, что совокупная стоимость цифровых активов сопоставима с номинальным ВВП Беларуси и вскоре может превзойти капитализацию ПАО “Газпром”.
Напомним, всего несколько дней назад ForkLog сообщал о том, что капитализация рынка криптовалют превысила $40 млрд.
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