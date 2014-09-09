Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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СРОЧНО первая китайская криптовалюта от национального банка

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Старый Сегодня, 12:50
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.05.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
СРОЧНО первая китайская криптовалюта от национального банка
АКЦИЯ 1000 МОНЕТ = 1380$ В ПОДАРОК ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
Продолжается регистрация!!! Новая китайская криптовалюта LCFHC!!!
АКЦИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ ТОЛЬКО ДО 1-го ИЮНЯ, ПОСПЕШИТЕ!
По вопросу регистрации пишите мне в личку или в скайп мой логин скайп( роман бород )
Объяснение: Вы сами не зарегистрируетесь. В компании регистрацию делает спонсор. Есть чат!

Что делает LCFHC исключительным, так это то, что вам не нужно покупать монеты; Они буквально даются вам БЕСПЛАТНО , и сейчас компания собирает лучших лидеров в мире, чтобы распространять новости и набирать новых членов с приличным вознаграждением.
ПОДРОБНО
Каждый зарегистрированный участник получает бонус в размере 1 380 долларов США в качестве бесплатного пользователя
- 1/3 от $ 1280 = $ 420 для покупок в Интернете от alibaba, amazon. и т.д.
- 1/3 от $ 1280 = $ 460 на покупку монет для сплит-системы (8 раз за 2 года).
- 1/3 от $ 1280 = $ 460 на обналичивание немедленно через платежную систему

* При расчете выше, после вычета 100 долларов США / сборы за активацию / проверку сборов, баланс становится 1280 долларов США / баллы.
?
Каждый, кто регистрирует другого человека, получает 100 долларов США на человека (с этого момента и до 31 мая 2017 года)

1 человек = 100 долларов США, 2 человека = 200 долларов США, 10 человек = 1000 долларов США, 20 человек = 2000 долларов США, 100 человек = 10 000 долларов США. Эти деньги будут добавлены к вашим деньгам на вашей приборной панели и будут использоваться для обналичивания, покупки в интернет магазинах и покупки большего количества монет Phoenix. Вы не ограничены числом людей, которых вы можете зарегистрировать. для регистрации заполните форму https://docs.google.com/forms/d/1CUd...uM2zXjGW8/edit

добавлено через 2 минуты
Правительство Китая
Китай является самой густонаселенной страной в мире, с более чем 1,39 миллиарда человек и четвертой по величине страной по площади суши. Китай играет одну из ведущих ролей в мировой экономике. Китай является крупнейшим потребительским рынком в мире.
Во-первых, китайское правительство пытается превратить более 700 миллионов китайцев в средний класс в течение трех (3) лет. Это проект под названием «Китайские мечты». Но они не достигли решения, которое хотели.
Правительство Китая пытается развивать свою экономику до самого высокого уровня и
с самой быстрой скоростью в мире. Это увеличит стоимость китайского юаня на фондовом рынке. Но они не получили результат, к которому стремились.
Правительство Китая также подумало о том, как они могли бы интегрировать другую систему для своих граждан, где многое можно сделать через Интернет. Это была насущная потребность в национальной сети IOT (Internet of Things) Китая. Но они не получили результат, к которому стремились

добавлено через 3 минуты
Свершилась встреча двух великих гигантов
(Правительство Китая и семья Ротшильдов)
Наконец, правительство Китая нашло решение, встретившись с Финансовым отделом Дома Ротшильдов, которые хотят взять реальное лидерство на будущих рынках eCurrency или digital currency.
25 октября 2016 года было объявлено, что они запускают эту Криптовалюту с финансовой поддержкой Фонда Ротшильда. И это астрономической суммой в районе 1 000 000 000 000 000 000 (Квадриллион).
Таким образом, два крупных гиганта
согласились запустить этот проект LCF, прежде всего в Китае, на крупнейшем потребительском рынке.

добавлено через 4 минуты
поясню сейчас предстарт проекта с такими шикарными условиями. официальный старт компании в сентябре .
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Последний раз редактировалось rowarios; Сегодня в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
rowarios на форуме  
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