zaharik1404



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Так как же все-таки торговать на новостях, чтобы не терять? новостях форекс довольно популярна. Это волотильное время, особенно если выходят важные данные для валют. Неудивительно, что многие пытаются взять трейдеры форекс, а также привести наиболее безопасные, на мой взгляд.







Для начала, что особенного в поведении цены на важных новостях и почему она себя так ведет.



Я бы хотел объяснить сначала, почему же цена в момент выхода новости так себя ведет, расширяется спрэд, совершаются резкие скачки во все стороны и почему открывать сделки, в этот момент, опасно. Все это связано с низкой ликвидностью, для начала, вспомним, что же такое спрэд. Это расстояние между ближайшим предложением покупки и продажи, на рынке forex. Чем больше на рынке присутствует покупателей и продавцов, тем меньше спрэд. Именно большое количество торгующих создают ликвидность инструменту и маленький спрэд. Но если новость форекс особо важная, то многие игроки, особенно крупные, не торгуют на рынке, они могут ждать результатов новости, чтобы принять решение о направлении позиции. Как вы понимаете, раз уменьшается количество предложений на покупку и продажу, то и спрэд увеличивается. В виду того, что ликвидность низкая, цена совершает довольно хаотичные движения, просто нет предложений по всему движению цены вверх или вниз. Например, вы хотите продать в этот момент по цене 1,2100, при ее движении вниз, но такого предложения на покупку на рынке нет, значит, цена скакнет ниже, пока исполнит ваш ордер, к тому значению, где будет предложение от покупателей на ваш объем. Такое явление называется проскальзывание , именно оно делает открытие позиций, в этот момент, особо опасным.



Почему оно опасно, все дело в размере ордер форекс, которым вы при движении цены вверх покупаете, а при движении вниз, продаете. Проще говоря, если вы ставите forex брокера смысла нет, это не он устраивает такие проскальзывания, это обычное, рыночное явление. Трейдер форекс просто должен понимать, что оно возможно, а не искать виноватых. Запомните одну простую истину, в ваших потерях, на форекс, виноваты только вы. Как только вы это осознаете и перестанете искать виноватых на стороне, можете считать, что сделали большой шаг от инфантильного нытика к успешному трейдеру.



Давайте рассмотрим пару методов, которые применяют при торговле на новостях.



Первый, пробойные ордера в обе стороны.



Суть его заключается в том, что трейдер ставит выше цены ордер бай стоп и селл стоп ниже. Расчет берется на то, что цена, после выхода новости форекс, выберет направление и пойдет либо вверх, либо вниз, зацепит ордер трейдера и поведет его к красивой жизни. Казалось бы, все логично, но цена никогда не ходит прямолинейно в обычные времена, а уж в момент выхода новости и подавно. А в виду того, что движения могут быть хаотичными, пока цена выберет направление, то вариант срабатывания обоих ордеров и получения отрицательного замка, вполне вероятен. Ну и срабатывания торговле форекс. Так что недостатков у этого метода, на мой взгляд, куда больше чем достоинств, его я бы не рекомендовал.



Второй, скальпинг на новостях.



Этот метод больше похож на азартную игру. Трейдер форекс просто открывает сделки, чуть не наугад, в момент выхода новости, часто вообще без ограничения убытков, в надежде на то, что на высокой волотильности, цена позволит урвать ему небольшой профит. Тут я даже не знаю, что можно критиковать, к методам торговли форекс я это отнести не могу никак, с таким же успехом можно играть в рулетку, там вы так само можете ставить и временами выигрывать.



Так что же можно сделать?



Я могу предложить один метод, которым иногда пользуюсь, он довольно надежен, по моим оценкам. Для начала нам нужны только особо важные новости форекс, которые могут хорошо двинуть рынок. Такие новости выходят не особо часто, но ведь наша цель прибыль, а не частые сделки.



Для начала, стоит забыть об открытии сделки в момент выхода новости , это слишком рискованно. На счет того, чтобы проанализировать параметры, которые вышли, ну этот метод подойдет только людям, которые очень хорошо разбираются в фундаментальном анализе рынка, потому что рынок может отыгрывать новость совсем не так, как написано в календаре новостей форекс, красный цвет падаем, зеленый, растем. Однако, если новость действительно важная, тренд она может задать на день, а то и несколько дней и даже недель. Потому стоит просто подождать, когда рынок определится с направлением и войти в эту сторону. Как правило, через час уже точно все страсти улягутся, и станет ясно, куда стоит торговать. Проще говоря, ждем, как закроется часовая свеча по выходу новости и она уже нам скажет, куда лучше работать. Если данные вышли важные, то за час рынок их ну никак не отработает и вам профита еще хватит с головой. Запомните, большинство потерь у трейдеров связано с недостатком терпения , мысль, что рынок уйдет куда-то без вас, и вы упустите хороший профит, нужно выкинуть из головы и никогда ее туда не пускать.



По большому счету, уже и через полчаса можно понять, куда двигается рынок, но я предпочитаю дождаться закрытия часовой свечи, а уж как будете поступать вы, тестируйте, проверяйте, ищите. Главная мысль, подождать, того момента, когда станет уже понятно, куда направляется цена.



Немаловажный нюанс, мной замечена такая особенность, если часовая свеча необычно длинная, ну то есть за час рынок проходит слишком большое расстояние, то это может быть как началом большого движения, так и его завершением. Как бы там ни было, но с такими резкими движениями стоит работать аккуратно. Тут общих рекомендаций дать не могу, кроме одной, если сомневаешься, сделку лучше пропустить.



Неплохо будет увязать эту свечу с техническими уровнями, если на новости цена пробивает важный уровень, который до этого долго

сдерживал цену, то шансы на хорошее движение увеличиваются в разы.



Ну, вот такие у меня мысли о новостной торговле, а вы какие методы применяете при торговле на новостях?



Автор: zaharik1404

Исключительные права на статью принадлежат Давайте обсудим вот такую тему, торговля надовольно популярна. Это волотильное время, особенно если выходят важные данные для валют. Неудивительно, что многие пытаются взять тейк профит на сильном движении. Однако открывать сделки в это время и сильно рискованно, цена, в момент выхода новости, совершает невероятные скачки, что может принести довольно крупные убытки. Я попробую описать методы, которые применяют, а также привести наиболее безопасные, на мой взгляд.Я бы хотел объяснить сначала, почему же цена в момент выхода новости так себя ведет, расширяется спрэд, совершаются резкие скачки во все стороны и почему открывать сделки, в этот момент, опасно. Все это связано с низкой ликвидностью, для начала, вспомним, что же такое спрэд. Это расстояние между ближайшим предложением покупки и продажи, на. Чем больше на рынке присутствует покупателей и продавцов, тем меньше спрэд. Именно большое количество торгующих создают ликвидность инструменту и маленький спрэд. Но еслиособо важная, то многие игроки, особенно крупные, не торгуют на рынке, они могут ждать результатов новости, чтобы принять решение о направлении позиции. Как вы понимаете, раз уменьшается количество предложений на покупку и продажу, то и спрэд увеличивается. В виду того, что ликвидность низкая, цена совершает довольно хаотичные движения, просто нет предложений по всему движению цены вверх или вниз. Например, вы хотите продать в этот момент по цене 1,2100, при ее движении вниз, но такого предложения на покупку на рынке нет, значит, цена скакнет ниже, пока исполнит ваш ордер, к тому значению, где будет предложение от покупателей на ваш объем., именно оно делает открытие позиций, в этот момент, особо опасным.Почему оно опасно, все дело в размере стоп лосса , он может получиться значительно выше, чем вы рассчитываете. Стоп лосс это, которым вы при движении цены вверх покупаете, а при движении вниз, продаете. Проще говоря, если вы ставите стоп лосс по сделке на покупку, то вы просто хотите продать то, что купили, но по более низкой цене. Однако, предложений по той цене, где вы ставили стоп лосс , может и не быть, тогда он исполнится ниже, где оно будет. У меня были случаи, когда стоп лосс в 20 пунктов превращался в убыток 100 пунктов, по четырехзнаку. Потому я отлично знаю, что сделки в эти моменты открывать рискованно. А обвинятьсмысла нет, это не он устраивает такие проскальзывания, это обычное, рыночное явление.просто должен понимать, что оно возможно, а не искать виноватых. Запомните одну простую истину,Как только вы это осознаете и перестанете искать виноватых на стороне, можете считать, что сделали большой шаг от инфантильного нытика к успешному трейдеру.Суть его заключается в том, что трейдер ставит выше цены ордер бай стоп и селл стоп ниже. Расчет берется на то, что цена, после выхода, выберет направление и пойдет либо вверх, либо вниз, зацепит ордер трейдера и поведет его к красивой жизни. Казалось бы, все логично, но цена никогда не ходит прямолинейно в обычные времена, а уж в момент выхода новости и подавно. А в виду того, что движения могут быть хаотичными, пока цена выберет направление, то вариант срабатывания обоих ордеров и получения отрицательного замка, вполне вероятен. Ну и срабатывания стоп лосса по обеим сделкам тоже вполне возможно. Еще что отрицательного в таком методе, ордера бай стоп и селл стоп, это, по сути, тот самый ордер стоп лосс, а следовательно, вариант проскальзывания тоже может быть. Это значит, что в итоге вы можете купить значительно дороже, чем стоит ваш ордер, а продать куда дешевле, при такой, новостной,. Так что недостатков у этого метода, на мой взгляд, куда больше чем достоинств, его я бы не рекомендовал.Этот метод больше похож на азартную игру.просто открывает сделки, чуть не наугад, в момент выхода новости, часто вообще без ограничения убытков, в надежде на то, что на высокой волотильности, цена позволит урвать ему небольшой профит. Тут я даже не знаю, что можно критиковать, к методамя это отнести не могу никак, с таким же успехом можно играть в рулетку, там вы так само можете ставить и временами выигрывать.Я могу предложить один метод, которым иногда пользуюсь, он довольно надежен, по моим оценкам. Для начала нам нужны только особо важные, которые могут хорошо двинуть рынок. Такие новости выходят не особо часто, но ведь наша цель прибыль, а не частые сделки.Для начала,, это слишком рискованно. На счет того, чтобы проанализировать параметры, которые вышли, ну этот метод подойдет только людям, которые очень хорошо разбираются в, потому что рынок может отыгрывать новость совсем не так, как написано в, красный цвет падаем, зеленый, растем. Однако, если новость действительно важная, тренд она может задать на день, а то и несколько дней и даже недель. Потому стоит просто подождать, когда рынок определится с направлением и войти в эту сторону. Как правило, через час уже точно все страсти улягутся, и станет ясно, куда стоит торговать. Проще говоря, ждем,по выходу новости и она уже нам скажет, куда лучше работать. Если данные вышли важные, то за час рынок их ну никак не отработает и вам профита еще хватит с головой. Запомните,, мысль, что рынок уйдет куда-то без вас, и вы упустите хороший профит, нужно выкинуть из головы и никогда ее туда не пускать.По большому счету, уже и через полчаса можно понять, куда двигается рынок, но я предпочитаю дождаться закрытия часовой свечи, а уж как будете поступать вы, тестируйте, проверяйте, ищите. Главная мысль, подождать, того момента, когда станет уже понятно, куда направляется цена.Немаловажный нюанс, мной замечена такая особенность, если часовая свеча необычно длинная, ну то есть за час рынок проходит слишком большое расстояние, то это может быть как началом большого движения, так и его завершением. Как бы там ни было, но с такими резкими движениями стоит работать аккуратно. Тут общих рекомендаций дать не могу, кроме одной,Неплохо будет увязать эту свечу с техническими уровнями, если на новости цена пробивает важный уровень, который до этого долгосдерживал цену, то шансы на хорошее движение увеличиваются в разы.Ну, вот такие у меня мысли о новостной торговле, а вы какие методы применяете при торговле на новостях?Автор: zaharik1404Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

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