В Одессе установили первый в Украине биткоин-автомат
Аппарат биткоин-ATM расположен в торговом центре, сообщает портал Forklog.
В Одессе установили и запустили первый в Украине терминал для покупки и продажи биткоина. Об этом сообщается на сайте о цифровой валюте Forklog.
Биткоин-ATM расположен в торговом центре на улице Екатерининской.
Терминал поддерживает операции в обоих направлениях: биткоины можно купить за гривны, а также можно продать биткоины и получить гривны.
Банкомат принимает купюры номиналом 100, 200, 500 гривен, а выдает – кратные 500 грн.
По данным сервиса CoinATMRadar, в мире насчитывается 1153 биткоин-банкомата, 765 из них – в Штатах. Украины в списке пока нет.
Биткоин (Bitcoin) – виртуальная криптовалюта, созданная в 2008 году анонимным математиком или группой математиков.
Согласно данным портала Blockchain, по состоянию на 3.00 7 мая за один биткоин давали $1560.