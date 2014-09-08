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В Одессе установили первый в Украине биткоин-автомат

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В Одессе установили первый в Украине биткоин-автомат
В Одессе установили первый в Украине биткоин-автомат

Аппарат биткоин-ATM расположен в торговом центре, сообщает портал Forklog.



В Одессе установили и запустили первый в Украине терминал для покупки и продажи биткоина. Об этом сообщается на сайте о цифровой валюте Forklog.

Биткоин-ATM расположен в торговом центре на улице Екатерининской.
Терминал поддерживает операции в обоих направлениях: биткоины можно купить за гривны, а также можно продать биткоины и получить гривны.

Банкомат принимает купюры номиналом 100, 200, 500 гривен, а выдает – кратные 500 грн.

По данным сервиса CoinATMRadar, в мире насчитывается 1153 биткоин-банкомата, 765 из них – в Штатах. Украины в списке пока нет.

Биткоин (Bitcoin) – виртуальная криптовалюта, созданная в 2008 году анонимным математиком или группой математиков.

Согласно данным портала Blockchain, по состоянию на 3.00 7 мая за один биткоин давали $1560.
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