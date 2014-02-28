Sea (раньше Garena) привлекает $550 млн электронной коммерции в Индонезии
Garena, один из крупнейших технологических стартапов в Юго-Восточной Азии, привлек $ 550 млн. финансирования и поменял название. Теперь интернет-компания, главный офис которой находится в Сингапуре, будет носить Sea Ltd. , ведь это название как нельзя лучше отражает ее глобальные планы по расширению. Получается превосходная игра слов, поскольку SEA является аббревиатурой для Юго-Восточной Азии. Новая оценка компании не указывется.
Новое финансирование и ребрендинг Sea указывает на то, что компания, в самом деле, готовится к IPO и намеревается привлечь $1 млрд.
Предыдущий раунд стартапа состоялся в сентябре прошлого года, сумму привлеченных инвестиций не разглашалась. Кроме того еще раньше компания привлекла $170 млн. и ее оценка достигла $3.75 млрд. в марте 2016 года, и этого было достаточно, чтобы компания стала самым дорогим технологическим стартапом в Юго-Восточной Азии.
Компания заявила, что будет использовать свой новый капитал для расширения своей consumer-to-consumer площадки Shopee в Индонезии. В Юго-Восточной Азии самый крупный и быстрорастущий рынок это Индонезия, поэтому неудивительно, что в течении последних двух лет она вызывает шквал интереса со стороны компаний, которые занимаются электронной коммерцией и инвесторов. В частности, Alibaba в прошлом году взял контроль над Lazada в результате сделки, стоимостью в $1 млрд., чтобы конкурировать на рынке Восточной Азии с такими компаниями, как Tokopedia и MatahariMall, двумя крупнейшими онлайн-рынками Индонезии. Согласно данным Sea за последние девять месяцев выручка Shopee удвоилась и составила более чем $3 млрд.
Конкуренция Sea с Alibaba усугубляется тем фактом, что одним из ее инвесторов является Tencent, а это крупнейший конкурент Alibaba в Китае. Среди инвесторов последнего раунда Sea заметны новые покровители, в том числе GDP Venture, JG Summit Holdings, Farallon Capital Management, Hillhouse Capital, Cathay Financial Holding и тайваньская корпорация Uni-President Enterprises.