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Регулятивная песочница Республики Маврикий привлекает блокчейн-стартапы

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Регулятивная песочница Республики Маврикий привлекает блокчейн-стартапы


Частью бюджета Республики Маврикий - государства, расположенного на острове у юго-восточного побережья Африки - на 2016-2017 годы, является "регулятивная песочница", которая будет использоваться компаниями, занимающимися созданием проектов на основе блокчейна, для разработки и коммерциализации их применения в стране и с выходом на африканский и индийский рынок.
В стремлении узнать больше о возможностях развития стартапов на Маврикии, Bitcoin Magazine пообщался с Джеймсом Дюшеном, соучредителем Volt Markets и почетным представителем Инвестиционного Совета Республики Маврикий - национального агентства по привлечению инвестиций.

Современный уровень развития блокчейна на Маврикии

По мнению Дюшена, Маврикий находится на ранней стадии вовлечения сообщества блокчейна и имеет намерения разработать "дорожную карту" для создания в стране центра международных инноваций в области блокчейна.
"Ожидается, что новая система лицензирования регулятивных песочниц, созданных в Маврикий, будет использована для устранения препятствий, с которыми сталкиваются компании при разработке и коммерциализации прорывных приложений", - сказал Дюшен.
Дюшен также сказал, что представители Маврикия находились в непрерывных взаимоотношениях с теми, кто разрабатывает приложения на основе Эфириума, Биткоина и других блокчейнов.
В дополнение к новой регулирующей структуре, Дюшен также отметил, что политическая стабильность на острове Маврикий также делает его привлекательным местом для стартапов, имеющих намерения получить доступ к африканским и индийским рынкам. Дюшен добавил, что до конца года Маврикий собирается внедрить бесплатный Wi-Fi доступ на большей части территории страны.

Как блокчейн может помочь Африке и Азии

Дюшен считает, что эта инновационная технология может оказать значительное влияние практически на любую отрасль. По мнению Дюшена, есть шанс, что некоторые из менее известных регионов мира смогут обойти традиционные центры инноваций в создании проектов на основе инновационной технологии.
"Приложения, которые открывают и рекламируют производственный потенциал небанковских мировых финансовых рынков с адекватной защитой (такой, как проверка подлинности и KYC), при наличии незначительной конкуренции идеальны", - сказал Дюшен о приложениях, которые могут стать популярны в Африке и Азии.
"Другие - краудфандинговые проекты в области возобновляемых источников энергии и микрокредитования. Чтобы добиться этого, важно, что местные заинтересованные стороны осознавали уровень потенциала технологии, с которым мы имеем дело, и понимали, как этим воспользоваться".

Частные реестры против публичных блокчейнов

По мнению Дюшена, в будущем одни блокчейны будут иметь преимущество над другими. Частные реестры могут принести отдельную пользу, но он добавил:
"Пока мы не знаем будущего, но я думаю, что в конечном счете публичные блокчейны, так же, как и Интернет, будут более ценными, чем консорциумы типа Интранет (частные реестры), но они будут сосуществовать".
Дюшен утверждает, что экосистемы частных реестров и публичных блокчейнов будут тесно взаимосвязаны между собой. Есть основания оставаться скептиком в случае, когда дело касается компаний, рекламирующих свои усилия, построенные на основе блокчейна.
"Важно, уметь отделять обман от реальности", - сказал он.
Дюшен также считает, что Эфириум станет основной платформой для развертывания инноваций на основе блокчейна.
"Эфириум увидит значительный рост и приведет к взрыву практических инноваций", - сказал Дюшен. "Его достижения феноменальны. По этой причине я думаю, что вы должны иметь очень веские причины, чтобы не выбрать Эфириум как блокчейн для коммерческого применении".
Хотя Дюшен довольно позитивно высказывался об Эфириуме, он также упомянул о Биткоине как «о матери всех блокчейнов» с «сетевым эффектом, который трудно превзойти».

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