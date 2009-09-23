Кредитные агентства США тестируют канадскую сеть идентификации на блокчейне

Американские агентства по предоставлению кредитных отчетов Equifax и TransUnion заявили, что они присоединились к экспериментальному канадскому проекту, который создан для улучшения системы обмена данными через Интернет.
Речь идёт о сети на базе блокчейна, разрабатываемой компанией SecureKey, совместно с крупнейшими банками Канады.
Сеть SecureKey на базе блокчейна позволяет потребителям безопасно проверять свою личность, а затем легко обмениваться персональными данными. Пользователь может использовать мобильное приложение для авторизации банка или кредитного агентства для обмена информацией с коммунальным предприятием для открытия новой учетной записи.
Сеть ведет записи транзакций, но сами конфиденциальные данные распределяются между сторонами - авторизованными пользователями.
Агенства TransUnion и Equifax заявили, что постоянно находятся в поиске новых способов обеспечения данных потребительского кредита, которые жестко регулируются правительствами всего мира.
«Мы проводим тестирование канадской сети с нашими стратегическими партнерами, чтобы обеспечить нашим данным абсолютную защиту», - сообщила Анна-Мария Келли (Anne-Marie Kelly), руководитель отдела управления идентификацией и мошенничества в TransUnion.
По словам исполнительного директора SecureKey Грега Вольфонда (Greg Wolfond), технология блокчейна позволяет сети выполнять так называемые «тройные слепые» транзакции при которых поставщики данных не знают, куда идет информация, а адресаты не знают ее источник (если только потребитель не разрешает раскрыть информацию). При этом посредники, включая SecureKey, не видят никаких данных.
«Блокчейн постоянно записывает информацию в базу данных, которая копируется через компьютерную сеть, контролируемую несколькими сторонами, что делает её взлом практически невозможным» - сообщил Вольфонд.
По словам представителей компании SecureKey, проект должен быть запущен к концу 2017 года. Его бюджет составит $ 27 млн.
Канадский проект - одна из многих попыток коммерциализации блокчейна во всем мире. По данным консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, в 2016 году инвесторы вложили более $1.4 млрд в различные проекты на основе этой технологии.
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