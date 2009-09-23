Австралия решает проблему двойного налогообложения криптовалюты

Австралийское правительство продвигается в решении проблемы двойного налогообложения криптовалюты в стране. Сейчас использование криптовалют в Австралии регулируется в соответствии с законом о товарах и услугах (GST - аналог НДС), согласно которому криптовалюты попадают под двойное налогообложение: при приобретении и при использовании в качестве средства оплаты.
О намерении изменить эту ситуацию правительство говорило ещё около полутора лет назад. В 2016 году было предложено пересмотреть законодательную базу в этой области, приравняв криптовалюту к деньгам. Однако ситуация осталась без изменений.
Сейчас правительство работает над решением этой проблемы с консультативной группой. Однако, оно заранее предупреждает, что любые существенные изменения будут зависеть от действий на региональном уровне.
«Любое изменение в обработке цифровых валют в формате GST подлежит официальному соглашению о состоянии и территории», - говорится в документе, опубликованном министром по вопросам малого бизнеса Майклом МакКормаком (Michael McCormack).
Правительство также подтвердило своё положительное отношение к криптовалютной отрасли Австралии, заявив, что его планы по регулированию криптовалютных бирж в рамках AML/KYC будут способствовать развитию в этом секторе.
«Правительство Австралии поддерживает развитие инноваций и рост в секторе цифровых валют, и считает, что соответствующее регулирование в рамках законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML / CTF) будет способствовать этому развитию», - говорится в документе.
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