9 французских банков внедряют блокчейн на рынок ценных бумаг

Французский банк CACEIS подписал соглашение о партнёрстве с восемью крупными финансовыми институтами (BNP Paribas Securities Services, Caisse des Dépôts и Consignations, Euroclear, Euronext, S2iEM и Société Générale, при поддержке Paris Europlace), направленное на развитие поддержки инфраструктуры на базе блокчейна для постобработки торговых операций с ценными бумагами, для сегмента малого и среднего бизнеса в Европе.
Целью партнерства, начатого в июне 2016 года, является расширение доступа компаний, занимающихся внедрением блокчейна, к рынкам капитала, с целью использовать технологию для повышения безопасности постобработки торговых операций.
Эта инициатива была начата в преддверии новой нормативной базы во Франции, предусматривающей выпуск и распределение финансовых ценных бумаг с применением блокчейна. Технология использует реестр данных, который распределяется и совместно используется несколькими сторонами. Он обладает потенциалом для совершенствования и упрощения цепочки постобработки торговых операций.
«Мы рады участвовать в коллективном инновационном процессе. Этот перспективный проект сочетает в себе широкий спектр опыта и знаний, которые соответствуют нашему стремлению помочь процессу трансформации среды постобработки торговых операций с ценными бумагами», - отметил Жан-Франсуа Абади (Jean-François Abadie), генеральный директор CACEIS.
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