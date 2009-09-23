Биткоин снова под атакой: 100 000 транзакций в мемпуле

Прошедшей ночью началась очередная DDoS-атака на сеть Биткоина, в результате которой количество неподтвержденных транзакций в пулах памяти (mempool) полных узлов установило новый антирекорд - эта цифра впервые краткосрочно превысила 140 000 транзакций, при этом размер данных в mempool превысил 100МБ, то есть 100 полных блоков.
Кошелек с адресом 3QQB6AWxaga6wTs6Xwq8FYppgrGinGu15f за последние полгода отправил сам себе более 176 000 транзакций, причем адрес получателя в блокчейне не распознается стандартными клиентами. Этот адрес - не единственный, хотя и наиболее активный. Еще одна "странная" деталь - сумма каждой транзакции меньше 1 сатоши, что невозможно сделать через стандартные клиенты сети Биткоина. Это значит, что атакующий использовал клиент собственной разработки. Однако, комиссия для майнеров была хоть и небольшой, но достаточно стандартной - 10 000 сатоши, т.е. около 45 тысяч сатоши за 1 КБ. В сумме, атака обошлась ее инициатору примерно в 18 BTC. Единственными выгодоприобретателями таких атак становятся майнеры, собирающие комиссии.
На данный момент, ее интенсивность пошла на убыль - размер mempool упал ниже 80 МБ. Если атака не возобновится, то очередь, традиционно уменьшающаяся в выходные, "рассосется" в течение 1-2 суток.
Пока никто не взял на себя ответственность за проведение этой атаки, но она может быть выгодна обеим сторонам, участвующим в противостоянии по масштабированию сети, так как в любом случае атаки подталкивают сообщество к решению проблемы.
Необходимо заметить, что и естественный поток транзакций в сети сейчас достаточно высок, поэтому для создания "пробки" достаточно сравнительно небольших затрат и количества транзакций. Например, первые атаки 2015 года требовали в несколько раз большего числа транзакций и обходились атакующим в сотни BTC. Сейчас же на создание рекордной очереди, которой хватит на несколько дней, понадобилась сумма, эквивалент которой составляет менее 30 000 долларов. Это значит, что Биткоин становится все более уязвимым даже для злоумышленников, не располагающих крупным капиталом, а скорейший поиск выхода из сложившегося тупика выглядит совершенно необходимым.
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