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Стартап Yours отправил первый платёж Lightning в сети Биткоина

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Стартап Yours отправил первый платёж Lightning в сети Биткоина


Блокчейн-стартап Yours работает над альтернативной версией клиента Lightning Network, функционирующей в сети Биткоина и не требующей для своей работы активации Segregated Witness.
Напомним, одна из самых амбициозных технологий по увеличению пропускной способности сети Биткоина - Lightning Network - пока не запущена, и одной из причин этому является задержка активации технологии Segregated Witness (SegWit).
Версия, которую предлагает Yours, принадлежит к числу проектов, не зависящих от активации SegWit. Следовательно, на данный момент это практически единственный вариант, предлагающий форму маршрутизации платежей, совместимую с текущим кодом Биткоина.
По своей структуре Yours напоминает популярную платформу Medium, однако доступ к публикациям здесь является платным. Поэтому совсем не удивительно, что компания стремится сделать микроплатежи в биткоинах проще.
Конечно, транзакции в версии проекта не являются такими гладкими или бездоверительными, как транзакции, предусмотренные другими реализациями сети платёжных каналов. Тем не менее, руководитель Yours, Райан Чарльз (Ryan Charles) считает свои действия оправданными:
«На данный момент это первый на самом деле работающий маршрутизированный механизм микроплатежей с использованием бездоверительной двухслойной системы в Биткоине».
С другой стороны, он признаёт, что в случае активации SegWit, их реализация была бы лучше.

Тестирование микроплатежа

На прошлой неделе через свой тестовый сайт компания Yours отправила микроплатеж в издание CoinDesk - вероятно, его вполне можно назвать первой транзакцией с использованием технологии Lightning.
Проведённый тест показал, каким образом пользователи будут получать доступ к контенту сайта при помощи микроплатежей, а также самостоятельно создавать контент (блоги, обучающие или новостные статьи) в обмен на платежи. Чарльз отмечает, что на данный момент интерфейс платформы находится в процессе разработки, а демо-версия пока не открыта для широких масс.
Стандартный размер микроплатежа - 10 центов, однако авторы могут изменять его по своему усмотрению.
Тем не менее, несмотря на то, что демо-версия проекта работает, пользовательский интерфейс платформы пока слабоват. По словам Чарльза, причина этому заключается в том, что вместе с ростом спроса на Биткоин сеть наблюдает повышение размера комиссий за транзакции.
«Комиссии сильно влияют на работу Lightning Network», - говорит один из основателей Yours Клеменc Лей (Clemens Ley).

Разные точки зрения

Желание компании иметь готовую к использованию версию Lightning, несколько отделяет Yours от других проектов.
Большинство работающих над этой моделью разработчиков пытаются создать реализации, совместимые с SegWit, поскольку они считают, что это принесёт значительные улучшения. Однако Yours решили пойти против течения и обеспечить микроплатежи Lightning быстрее, на тот случай, если активации SegWit в клиенте Биткоина так и не произойдёт.
Лей отмечает, что их реализация написана на языке JavaScript, то есть ПО может работать в браузере, что упрощает взаимодействие каналов в интернет-приложениях.
Одна из популярных версий Lightning Network построена на ожидании, что пользователи будут открывать и закрывать каналы один-два раза в год, а затем отправлять транзакции множеству разных продавцов, используя один и тот же канал.
Чарльз допускает мысль, что пользователи могут не захотеть так часто открывать каналы, и именно здесь, по его мнению, может оказаться полезным масштабирование внутри блокчейна.

Проблема с чаевыми

Руководитель проекта подчёркивает, что их сервис отличается от «микроплатежей за контент в интернете» наподобие сайтов ChangeTip и основанной на Биткоине видео-платформы Streamium, действие которых основано на выплатах чаевых.
Помимо ведения сервиса микроплатежей, Yours использует модель оплаты за доступ к контенту, то есть читатели не могут получить доступ к материалам сайта без оплаты.
«Чаевые не мотивируют людей платить», - говорит Чарльз.
По его мнению, от введения оплаты за контент выигрывают все, поскольку создатель материалов и покупатель совершают равноценный обмен.
Он говорит: «Вам не нужно будет полагаться на чью-то доброжелательность. Вам не нужно будет просить людей заплатить».

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