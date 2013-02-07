Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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InPulse - inpulse.bz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 03:41
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.05.2016
Сообщений: 178
Благодарностей: 15
УГ: 5
КП: 0.000
InPulse - inpulse.bz
Я не админ и не создатель проекта . Тема носит ознакомительный характер .

О проекте

Старт проекта - 13.04.2017
Краткое описание проекта - ДУ средствами инвесторов , несколькими трейдерами на разных счетах . В общем , услуга управления денежными средствами для тех, кто не знает тонкости рынка Форекс и инвестиций.
Отчетность - выкладывается в группе после каждого торгового дня .
Интерфейс - русский .
Администрация контактна и без проблем отвечает на вопросы , помогает решать возникающие проблемы .
Для удобства общения и решения вопросов создан чат в телеграме и группа в ВК .

Маркетинг
Минимальный вклад - 100 USD , минимальный вывод - от 5 USD .
Реинвест - от 100 USD , возможен с баланса в кабинете .
Доходность для инвестора - от 0,5 до 4% в торговый день .
Вклад - бессрочный .
Платежные системы - AdvCash , Perfect Money , Payeer , ЯндексДеньги .
Выплаты - производятся в ручную , заказываются в субботу , воскресенье . срок вывода - до 5 рабочих дней .

Партнерская программа
1 уровень - 10% от дохода реферала
2 уровень - 3% от дохода реферала
3 уровень - 2% от дохода реферала
Регистрация


Мой вклад

Я вкладывался когда был временный бонус к депозиту .
В ближайших планах более значительная доливка в депозиту .
Если заинтересовались , встретимся в чате телеграма , либо можно писать мне непосредственно в ВК - vk.com/id317504196
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: ИнПульс кабинет.jpg Просмотров: 4 Размер: 103.7 Кб ID: 185683   Нажмите на изображение для увеличения Название: вклад в Инпульс.jpg Просмотров: 3 Размер: 14.2 Кб ID: 185684  
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Borroda на форуме  
Старый Сегодня, 04:06
#2
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
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Сообщений: 40,521
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Re: InPulse - inpulse.bz
Цитата:
Сообщение от Borroda Посмотреть сообщение
Я вкладывался когда был временный бонус к депозиту .
Борода, что за борода, какой еще бонус, вы правила читали ? Публикация в теме депозита, выписки с эпс или фото его.
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Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 04:13
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.05.2016
Сообщений: 178
Благодарностей: 15
УГ: 5
КП: 0.000
Автор темы Re: InPulse - inpulse.bz
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
Публикация в теме депозита, выписки с эпс или фото его.
2 скрина не устраивают ? 100 usd с AdvCash и скрин кабинета , уже с бонусом .
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Borroda на форуме  
Старый Сегодня, 04:17
#4
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 40,521
Благодарностей: 39,849
Записей в блоге: 11
УГ: 58
КП: 0.085
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: InPulse - inpulse.bz
Borroda, сори сори, что то с инетом, не загрузилось вложение.
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Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 04:19
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.05.2016
Сообщений: 178
Благодарностей: 15
УГ: 5
КП: 0.000
Автор темы Re: InPulse - inpulse.bz
не страшно ) главное чтобы все было по правилам . это моя первая тема в этом разделе .
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Borroda на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:43
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