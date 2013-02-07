InPulse - inpulse.bz

Я не админ и не создатель проекта . Тема носит ознакомительный характер .
О проекте
Старт проекта - 13.04.2017
Краткое описание проекта - ДУ средствами инвесторов , несколькими трейдерами на разных счетах . В общем , услуга управления денежными средствами для тех, кто не знает тонкости рынка Форекс и инвестиций.
Отчетность - выкладывается в группе после каждого торгового дня .
Интерфейс - русский .
Администрация контактна и без проблем отвечает на вопросы , помогает решать возникающие проблемы .
Для удобства общения и решения вопросов создан чат в телеграме и группа в ВК .
Маркетинг
Минимальный вклад - 100 USD , минимальный вывод - от 5 USD .
Реинвест - от 100 USD , возможен с баланса в кабинете .
Доходность для инвестора - от 0,5 до 4% в торговый день .
Вклад - бессрочный .
Платежные системы - AdvCash , Perfect Money , Payeer , ЯндексДеньги .
Выплаты - производятся в ручную , заказываются в субботу , воскресенье . срок вывода - до 5 рабочих дней .
Партнерская программа
1 уровень - 10% от дохода реферала
2 уровень - 3% от дохода реферала
3 уровень - 2% от дохода реферала
Регистрация
Мой вклад
Я вкладывался когда был временный бонус к депозиту .
В ближайших планах более значительная доливка в депозиту .
Если заинтересовались , встретимся в чате телеграма , либо можно писать мне непосредственно в ВК - vk.com/id317504196