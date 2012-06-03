Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,166 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

hugehash.com/mining_pool - майнер криптовалюты Ethereum от проекта hugehash.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:49
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,618
Благодарностей: 5,968
УГ: 35
КП: 0.120
подарки
награды Волшебный горшочек 
hugehash.com/mining_pool - майнер криптовалюты Ethereum от проекта hugehash.com

Информация о майнере! (гугл перевод)
  • Выплаты инстантом на ваш bitcoin кошелек.
  • Официальная Добыча
  • Добро пожаловать в эфириума высокая производительность горнодобывающей бассейн.
  • Выплаты инстант, и вы получите ваш эфир, как только вы достигнете минимального остатка в 1 эфир.
  • Мы платим все награды Эфириума
  • Схема выплат PPLNS. Полная поддержка stratum.
  • Комиссия: 0%
  • реферальная программа - 3%

Как приступить к работе:

1)Пройти регистрацию на сайте проекта.
Регистрация
2) скачать программу для майнинга.
скачать
3) запустить программу.
*также можно получать выплаты на свой кошелёк в системе Ethereum.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за исправность Ваших компьютеров и их компонентов (CPU, GPU) лежит только на Вас. Я не несу никакой ответственности за Ваши решения
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 550$
СТАБИЛЬНЫЙ КАПЕР! - статистика, стабильный плюс!+ 💎ДОБАВЛЯЙТЕСЬ--- Мой Скайп
HyipClub.Club - Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000% - HyipClub.Club
Последний раз редактировалось Ярослав Яценко; Сегодня в 02:52.
Ярослав Яценко на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Huge Hash - Hugehash.com FairMonitor HYIP от 61% в месяц 151 Сегодня 02:53
Майнер атаковавший сеть Ethereum продолжает добывать пустые блоки clipman77 Ethereum 0 12.10.2016 21:32
Капитализация криптовалюты Ethereum увеличилась почти в два раза Tigrenish Новости криптовалют 0 24.02.2016 11:32

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар challenger
Есть Twitter? Добавь 50 Followers абсолютно бесплатно!
От challenger в разделе «Блогосфера»
Аватар Infinity-X
Wap Серфинг!
От Infinity-X в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Drum13
НДФЛ с валютных операций
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Pro-Hyip
true-forex - true-forex.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
PowerCheque дебетовые карты
От IgorNev в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
Аватар tanrad
Интрадейные сигналы с опорой на важные новости
От tanrad в разделе «Актуальные экономические новости»
.     
Пользователей
410,166
Тем
468,573
Сообщений
11,572,037

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube