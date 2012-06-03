hugehash.com/mining_pool - майнер криптовалюты Ethereum от проекта hugehash.com

Информация о майнере!
(гугл перевод)
Как приступить к работе:
- Выплаты инстантом на ваш bitcoin кошелек.
- Официальная Добыча
- Добро пожаловать в эфириума высокая производительность горнодобывающей бассейн.
- Выплаты инстант, и вы получите ваш эфир, как только вы достигнете минимального остатка в 1 эфир.
- Мы платим все награды Эфириума
- Схема выплат PPLNS. Полная поддержка stratum.
- Комиссия: 0%
- реферальная программа - 3%
1)Пройти регистрацию на сайте проекта.
Регистрация
2) скачать программу для майнинга.
скачать
3) запустить программу.
*также можно получать выплаты на свой кошелёк в системе Ethereum.
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