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Fortem Technologies привлек $5.5 миллионов для развития системы перехвата дронов

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Fortem Technologies привлек $5.5 миллионов для развития системы перехвата дронов

Fortem Technologies Inc., расположенная в Прово (Юта, США) компания-поставщик радиолокационных и программных систем для беспилотников и системы противовоздушной обороны, привлекла дополнительное финансирование в размере 5,5 миллионов долларов. Раунд возглавили Signia Venture Partners и Data Collective.

По руководством Тимоти Бина (генеральный директор) и Адама Робертсона (технический директор), Fortem предоставляет передовые радиолокационные системы и связанные с ними программные системы для пилотируемых и беспилотных аппаратов, а также собственную современную систему противовоздушной обороны, известную как Fortem DroneHunter.


Модель радара Fortem TrueView DAA-R20 позволяет компаниям использовать дроны для предоставления услуг доставки посылок, крупных инспекций инфраструктуры, пограничных патрулей и так далее. При его создании использовались технологии, задействованные в беспилотной программе Министерства обороны США, которые были адаптированы для безопасных коммерческих применений. Радар позволяет быстро и легко определять объекты с воздуха на большом расстоянии, чтобы избежать столкновения с управляемым летательным объектом или такими препятствиями как птицы, повода и другие дроны. Радар TrueView является идеальным решением проблемы "увидеть и избежать". Можно выделить его следующие ключевые преимущества:

- своевременность, TrueView дает высокоскоростному аппарату достаточно времени для принятия решения и маневра;

- комплексность, TrueView не упускает потенциальную угрозу днем и ночью, в тумане, смоге или на больших высотах в облаках;

- точность, TrueView обеспечивает высокое качество разнообразных данных;

- безошибочность, TrueView не опознает ложную угрозу.


Fortem DroneHunterTM представляет собой беспилотный летательный аппарат, который использует радар TrueView, машинное обучение, специализированные системы наведения и открытую систему управления и контроля, для автономных полетов к нежелательным беспилотным летательным аппаратам в воздухе. Система позволяет определять, отслеживать, классифицировать, следить в прямом эфире и безопасно перехватывать дрон-нарушитель на безопасном расстоянии от охраняемой зоны. DroneHunter - это первая в мире система перехвата дронов, работающая за пределами прямой видимости с использованием радара для защиты периметра днем и ночью от нежелательных воздушных угроз.


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Перевод специально для форума MMGP.ru
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