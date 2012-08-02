Миллиардеры Британии становятся еще богаче от Брексита

По словам премьер-министра Великобритании, решение о выходе из Европейского союза станет «прыжком в темноту». Цены на жилье рухнут, рост экономики остановится, и жителям страны будет все хуже. Но для богатого население Великобритании Брексит не выглядит таким ужасным, а даже наоборот — для них это «прыжок в горшок с золотом».
Сейчас в Великобритании больше миллиардеров, чем когда-либо. Согласно опубликованному ежегодному отчету Sunday Times Rich List, в Великобритании сейчас насчитается 134 миллиардера
, что на 14 человек больше, чем в прошлом году. Их общий капитал оценивается в ошеломляющие £ 419 млрд ($ 543 млрд).
После голосования за выход Великобритании из ЕС, фунт резко упал. Плохая новость для граждан, но отличная для самых богатых слоев населения. Ослабление национальной валюты способствовало росту британского фондового рынка до рекордных максимумов и увеличению прибыли от зарубежных инвестиций. По факту, Брексит только помог увеличить капитал тех людей, которые уже добились успеха в наращивании своего богатства.
Богатейшие жители Британии принимали участие в референдуме. Двадцать девять из них внести £17.4 млн в кампанию по выходу из ЕС, в то время как тридцать человек внести £10.4 млн с целью сохранить участие в союзе. В список голосовавших вошли 1000 самых богатых людей и семей Великобритании. В общей сложности их состояние оценивается в £ 658 млрд, что на 14% больше показателей прошлого года.
Кто возглавил список?
- Шри и Гопи Хиндуджа: братья из Индии, возглавившие список с суммой £ 16,2 млрд. Они заработали деньги на инвестициях в нефть, газ и автомобили.
- Лен Блаватник: второй в списке с капиталом менее £ 16 млрд. Он владеет Access Industries — инвестиционной компанией с активами, в которые входит Warner Music Group.
- Дэвид и Саймон Рубен: братья из Мумбаи, заработавшие свое состояние £ 14 млрд, создав крупнейшего производителя алюминия в мире.
Возможно, Брексит помогает Великобритании становиться богаче, но для большинства ее жителей это плохая новость. Падение фунта стало причиной инфляции, которая оказала давление на слабые доходы. Из-за этого рост реальной заработной платы стал отрицательный, что вынуждает население сокращать расходы.
Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность