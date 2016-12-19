Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Czar-bank платежные карты

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Все о банковских пластиковых картах, с помощью которых можно обналичивать деньги или оплачивать покупки.
visa mastercard
При поддержке
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Старый Сегодня, 00:27
#1
 
Регистрация: 08.05.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Czar-bank платежные карты
Хочу поделится отличными впечатлениями о платежных картах,хоть банк и не пользуется популярностью в России/Украине ) но в Латвии его полюбили конечно знатно ) Впрочем как и я ) Первое что порадовало , так это отзывчивость персонала,готовы помогать 24/7 , без задержек и качественно ) оформил карту в минимальные сроки благодаря им ) И не могу поделится с вами ссылочкой ( не реклама ) czar-bank.com ( не реклама ) впрочем карта же мастер кард ) поэтому должна работать по всем странам) что не может не радовать )
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