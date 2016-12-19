Czar-bank платежные карты

Хочу поделится отличными впечатлениями о платежных картах,хоть банк и не пользуется популярностью в России/Украине ) но в Латвии его полюбили конечно знатно ) Впрочем как и я ) Первое что порадовало , так это отзывчивость персонала,готовы помогать 24/7 , без задержек и качественно ) оформил карту в минимальные сроки благодаря им ) И не могу поделится с вами ссылочкой ( не реклама ) czar-bank.com ( не реклама )
впрочем карта же мастер кард ) поэтому должна работать по всем странам) что не может не радовать )