Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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future-currency.com - рефбек 100% (7% от депозита)

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#1
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Имя: Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 373
Благодарностей: 109
УГ: 5
КП: 0.000
future-currency.com - рефбек 100% (7% от депозита)
Всем привет, предлагаю рефбек 100% по проекту future-currency.com, а это 7% от вашего депозита.



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Для получения рефбека необходимо

1. Пройти регистрацию по моей реферальной ссылке
2. убедиться что ваш пригласитель(аплайн) Sonikov
3. Заказать рефбек в данной теме

Рефбек необходимо заказать не позднее чем через 48 часов после вклада.

если вы получили рефбек и не отписались в теме, след. заявки на рефбек не будут обработаны.


Выплачиваю рефбек на PerfectMoney,AdvCash,Payeer. независимо от того. на какую платежную систему был сделан вклад.


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