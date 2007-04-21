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Ротшильды помогут с реструктуризацией долгов украинского "Приватбанка" Подробнее: ht

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Ротшильды помогут с реструктуризацией долгов украинского "Приватбанка" Подробнее: ht
Национализированный за долги и проданный государству за одну гривну украинский "Приватбанк" сообщил, что с реструктуризацией ему будет помогать международный консорциум во главе с Rothschild & Co. Об этом сообщила пресс-служба банка.




Договор об организации переговоров будет подписан в ближайшие дни, говорится в сообщении. Подчеркивается, что проблемные кредиты "были предоставлены бывшим конечным бенефициарам "Приватбанка". Консорциум в составе Ротшильд, ООО "Эрнст энд Янг" и ООО "Финпоинт" займется переговорами о реструктуризации, внесении допобеспечения и восстановлении стоимости этих кредитов.

Украинская "Экономическая правда" напоминает, что правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о вхождении государства в капитал "Приватбанка" и приобрело 100% акций. Кроме того, банку потребовалась капитализация на сумму почти в 117 млрд гривен.



"Приватбанк" до национализации был крупнейшим частным банком страны и наиболее популярным у клиентов - физических лиц. Одним из основных его акционеров был Игорь Коломойский - украинский миллиардер, экс-губернатор Днепропетровской области.

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