4dailyonline.com - Рефбек 100% (5% от депозита)

Всем привет, предлагаю рефбек 100% по проекту 4daily Limited
, а это 5% от вашего депозита.
Обсуждение проекта на форуме
Для получения рефбека необходимо
1. Пройти регистрацию по моей реферальной ссылке
2. убедиться что ваш пригласитель(аплайн) Sonikov
3. Заказать рефбек в данной теме
Рефбек необходимо заказать не позднее чем через 48 часов после вклада.
если вы получили рефбек и не отписались в теме, след. заявки на рефбек не будут обработаны.
Выплачиваю рефбек на PerfectMoney,AdvCash,Payeer. независимо от того. на какую платежную систему был сделан вклад.
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