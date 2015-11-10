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#1
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Имя: Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 372
Благодарностей: 109
УГ: 5
КП: 0.000
diversificator.online рефбек 12% от депозита (100%)
Всем привет, предлагаю рефбек 100% по проекту diversificator.online, а это 12% от вашего депозита.

так же отдаю 50% от рефералов вашей первой линии, а это 1.5% от их депозита.

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Для получения рефбека необходимо

1. Пройти регистрацию по моей реферальной ссылке
2. убедиться что ваш пригласитель(аплайн) Sonikov
3. Заказать рефбек в данной теме

Рефбек необходимо заказать не позднее чем через 48 часов после вклада.

если вы получили рефбек и не отписались в теме, след. заявки на рефбек не будут обработаны.


Выплачиваю рефбек на PerfectMoney,AdvCash,Payeer. независимо от того. на какую платежную систему был сделан вклад.


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