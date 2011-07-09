Hermes Plus - cashfond.com

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Минимальный вклад: $5
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Вывод % ежедневный: От 5 минут до 3 часов в рабочее время - с 11 00 до 23 00 по мск
HERMES PLUS - это инвестиционно-консалтинговая компания
ЛЕГЕНДА
Цитата:
Наша инвестиционно-консалтинговая компания "HERMES PLUS" приняла решение расширить свои финансовые возможности путем привлечения дополнительных инвестиций. Специалистами компании "HERMES PLUS" был подобран уникальный маркетинг, удовлетворяющий интересы как дольщиков так и соучредителей. Наши франчайзеры передают нам право на ведение их бизнеса, в который мы можем привлекать дополнительные инвестиции для расширения бизнеса и увеличения оборотных средств. Для этого предлагаем Вам инвестировать свои свободные денежные средства для достижения взаимовыгодного сотрудничества и увеличения собственного капитала. Станьте партнером разработанной бизнес-модели растущего бренда и перед Вами откроются долгосрочные перспективы постоянного дохода