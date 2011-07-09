Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Hermes Plus - cashfond.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 23:30
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,019
Благодарностей: 743
УГ: 11
КП: 0.357
подарки
Hermes Plus - cashfond.com
Я не Админ/Владелец проекта!!!





Начало работы онлайн: 2017-04-20

Принимает: Perfect Money

PLAN №1: От 5$ до 100$ под 4.5%. Срок работы депозита 20 дней. Возврат вклада в конце срока работы депозита. Выплата процентов ежедневно.

PLAN №2: От 101$ до 1000$ под 7%. Депозит работает бессрочно.Возврат вклада по требованию, но не ранее чем через 15 дней. Выплата процентов ежедневно.

На сайте Вы увидите новые тарифные планы, которые будут вскоре запущены в работу


Минимальный вклад: $5

Рефские: 5%, 3%, 2%

Вывод % ежедневный: От 5 минут до 3 часов в рабочее время - с 11 00 до 23 00 по мск

HERMES PLUS - это инвестиционно-консалтинговая компания

ЛЕГЕНДА

Цитата:
Наша инвестиционно-консалтинговая компания "HERMES PLUS" приняла решение расширить свои финансовые возможности путем привлечения дополнительных инвестиций. Специалистами компании "HERMES PLUS" был подобран уникальный маркетинг, удовлетворяющий интересы как дольщиков так и соучредителей. Наши франчайзеры передают нам право на ведение их бизнеса, в который мы можем привлекать дополнительные инвестиции для расширения бизнеса и увеличения оборотных средств. Для этого предлагаем Вам инвестировать свои свободные денежные средства для достижения взаимовыгодного сотрудничества и увеличения собственного капитала. Станьте партнером разработанной бизнес-модели растущего бренда и перед Вами откроются долгосрочные перспективы постоянного дохода






Вклад в проект: 05.07.17 18:23 Account Transfer -101.00 Sent Payment: 101.00 USD to account U6172380 from U1363ххх. Batch: 175449666. Memo: Shopping Cart Payment. cashfond.com. на 2 план

Админ проекта в скайпе: live:hermesplus24
__________________
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Анна Чернобай на форуме  
Старый Вчера, 23:41
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,089
Благодарностей: 10,993
УГ: 16
КП: 0.032
подарки
Re: Hermes Plus - cashfond.com
Цитата:
Admin Name: Vitaliy Belakov
Admin Organization: Goldfavorit
Admin Street: gold
Admin City: Moskva
Admin State/Province: RU-MOW
Admin Postal Code: 123458
Admin Country: RU
Admin Phone: +7.9523718237
можно позвонить и спросить, почему на сайте нет ссл и взят такой поганый хост
Цитата:
Name Server: ns9.wixdns.net
Name Server: ns8.wixdns.net
и причем тут МФО "Инвест-Проект", застрахованное в тех агентствах

добавлено через 8 минут
Цитата:
Hermes Plus

Адрес центрального офиса: Floor, 33 Barrack Road Belize City, Belize Centrel America

Телефон центрального офиса: +5016009741 (Belize)
едрит-мадрит! может, правда позвонить в тот "инвест-проект" - нехай они на админа фсб натравят! посмотрим, успеет ли он добежать до белизской границы

добавлено через 12 минут
а ТС прицепом пойдет - как соучастница по статьям о мошенничестве, о сокрытии доходов, ну и еще чего-нить придумают - там с этим быстро
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
простой опросник - реально платит! свежий средник - деп в выплатах!
Последний раз редактировалось kodyaich; Вчера в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
Старый Вчера, 23:59
#3
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Hermes Plus - cashfond.com
Мы здесь зарабатываем! Идите в другое место рассуждайте.
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BankirG на форуме  
Старый Сегодня, 00:02
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,089
Благодарностей: 10,993
УГ: 16
КП: 0.032
подарки
Re: Hermes Plus - cashfond.com
BankirG, чудак на другую букву - ты тут не среди вк-шных лохов "зарабатываешь", потому не указывай, кому куда идти, пока самого не послали по известному адресу, банкир на букву Г!
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
простой опросник - реально платит! свежий средник - деп в выплатах!
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 00:05
#5
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Hermes Plus - cashfond.com
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
BankirG, чудак на другую букву - ты тут не среди вк-шных лохов "зарабатываешь", потому не указывай, кому куда идти, пока самого не послали по известному адресу, банкир на букву Г!
Да ты здесь как Джемс Бонд
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BankirG на форуме  
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