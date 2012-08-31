Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Hermes Plus - cashfond.com

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Обсуждение HYIP от 61% в месяц, в которые еще не было сделано вклада, либо частные проекты без сайта, которые еще не прошли проверку службы безопасности. Внимание!!! Реф. ссылки запрещены
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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:20
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
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Благодарностей: 743
УГ: 11
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Hermes Plus - cashfond.com
Я не Админ/Владелец проекта!!!





Начало работы онлайн: 2017-04-20

Принимает: Perfect Money

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Минимальный вклад: $5

Рефские: 5%, 3%, 2%

Вывод % ежедневный: От 5 минут до 3 часов в рабочее время - с 11 00 до 23 00 по мск

HERMES PLUS - это инвестиционно-консалтинговая компания

ЛЕГЕНДА

Цитата:
Наша инвестиционно-консалтинговая компания "HERMES PLUS" приняла решение расширить свои финансовые возможности путем привлечения дополнительных инвестиций. Специалистами компании "HERMES PLUS" был подобран уникальный маркетинг, удовлетворяющий интересы как дольщиков так и соучредителей. Наши франчайзеры передают нам право на ведение их бизнеса, в который мы можем привлекать дополнительные инвестиции для расширения бизнеса и увеличения оборотных средств. Для этого предлагаем Вам инвестировать свои свободные денежные средства для достижения взаимовыгодного сотрудничества и увеличения собственного капитала. Станьте партнером разработанной бизнес-модели растущего бренда и перед Вами откроются долгосрочные перспективы постоянного дохода






Вклад в проект: 05.07.17 18:23 Account Transfer -101.00 Sent Payment: 101.00 USD to account U6172380 from U1363ххх. Batch: 175449666. Memo: Shopping Cart Payment. cashfond.com. на 2 план

Админ проекта в скайпе: live:hermesplus24
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Анна Чернобай на форуме  
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