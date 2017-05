Hermes Plus - cashfond.com Я не Админ/Владелец проекта!!!





Начало работы онлайн: 2017-04-20



Принимает: Perfect Money



PLAN №1: От 5$ до 100$ под 4.5%. Срок работы депозита 20 дней. Возврат вклада в конце срока работы депозита. Выплата процентов ежедневно.



PLAN №2: От 101$ до 1000$ под 7%. Депозит работает бессрочно.Возврат вклада по требованию, но не ранее чем через 15 дней. Выплата процентов ежедневно.



На сайте Вы увидите новые тарифные планы, которые будут вскоре запущены в работу



Минимальный вклад: $5



Рефские: 5%, 3%, 2%



Вывод % ежедневный: От 5 минут до 3 часов в рабочее время - с 11 00 до 23 00 по мск



HERMES PLUS - это инвестиционно-консалтинговая компания

ЛЕГЕНДА

Цитата: Наша инвестиционно-консалтинговая компания "HERMES PLUS" приняла решение расширить свои финансовые возможности путем привлечения дополнительных инвестиций. Специалистами компании "HERMES PLUS" был подобран уникальный маркетинг, удовлетворяющий интересы как дольщиков так и соучредителей. Наши франчайзеры передают нам право на ведение их бизнеса, в который мы можем привлекать дополнительные инвестиции для расширения бизнеса и увеличения оборотных средств. Для этого предлагаем Вам инвестировать свои свободные денежные средства для достижения взаимовыгодного сотрудничества и увеличения собственного капитала. Станьте партнером разработанной бизнес-модели растущего бренда и перед Вами откроются долгосрочные перспективы постоянного дохода



Скайп чат



Вклад в проект: 05.07.17 18:23 Account Transfer -101.00 Sent Payment: 101.00 USD to account U6172380 from U1363ххх. Batch: 175449666. Memo: Shopping Cart Payment. cashfond.com. на 2 план



